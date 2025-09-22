Immobiliare, l'emiratina Arada investe 680 milioni di dollari nella londinese Regal

(Teleborsa) - Arada Developments
, sviluppatore immobiliare emiratino, ha acquisito una partecipazione del 75% in Regal
, una delle principali società immobiliari londinesi. Regal è nota soprattutto per la costruzione di condomini, residenze per studenti e comunità di anziani a Londra. L'azienda sviluppa anche spazi di lavoro e possiede spazi immobiliari commerciali.
Questa operazione segna l'ingresso di Arada nel Regno Unito e la sua seconda espansione internazionale
, dopo l'Australia.
L'acquisizione di Regal offre ad Arada una presenza immediata nel mercato londinese e una piattaforma su cui operare con rapidità e scalabilità.
Nell'ambito dell'operazione, Arada si impegna inoltre a investire un capitale iniziale di 2,5 miliardi di dirham (680 milioni di dollari)
per acquisire e investire nell'attività di Regal, che conta 150 dipendenti e diventerà Arada London.
L'acquisizione da parte di Arada dell'azienda accelererà la realizzazione dell'attuale pipeline residenziale di Regal, composta da 10.000 unità, suddivisa in 11 progetti, con l'ambizione di triplicarla nei prossimi tre anni
.