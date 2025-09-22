Immobiliare, l'emiratina Arada investe 680 milioni di dollari nella londinese Regal

(Teleborsa) -, sviluppatore immobiliare emiratino, ha acquisito una partecipazione del, una delle principali società immobiliari londinesi. Regal è nota soprattutto per la costruzione di condomini, residenze per studenti e comunità di anziani a Londra. L'azienda sviluppa anche spazi di lavoro e possiede spazi immobiliari commerciali.Questa operazione segna l'ingresso di Arada nel Regno Unito e la sua, dopo l'Australia.L'acquisizione di Regal offre ad Arada una presenza immediata nel mercato londinese e una piattaforma su cui operare con rapidità e scalabilità.Nell'ambito dell'operazione, Arada si impegna inoltre a investire unper acquisire e investire nell'attività di Regal, che conta 150 dipendenti e diventerà Arada London.L'acquisizione da parte di Arada dell'azienda accelererà la realizzazione dell'attuale pipeline residenziale di Regal, composta da 10.000 unità, suddivisa in 11 progetti, con l'ambizione di