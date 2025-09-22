In rosso l'azionario europeo con il settore auto. Lottomatica corre a Milano

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
. Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio l'attenzione sarà sull'indicatore di fiducia dei consumatori dell'Eurozona per settembre (la fiducia è rimasta bloccata a un livello basso negli ultimi quattro mesi, il che limita la crescita dei consumi privati). A Milano staccano i dividendi Eni
e STM
, mentre Lottomatica
ha iniziato oggi le negoziazioni nell'indice FTSE MIB posto di Pirelli
. Male il settore automobilistico europeo
, dopo che Porsche
ha rinviato i piani per il lancio dei suoi veicoli elettrici, spingendo il produttore di auto sportive di lusso e la sua casa madre Volkswagen
a tagliare le previsioni di profitto per il 2025.
Tra gli annunci societari
, la banca spagnola BBVA
ha aumentato
la sua offerta per Sabadell
del 10%, portandola a 3,39 euro per azione, valutando la sua concorrente più piccola a 17 miliardi di euro; BBVA offre ora 1 azione propria per ogni 4,8376 azioni Sabadell), mentre in precedenza aveva offerto 1 azione BBVA per ogni 5,5483 azioni Sabadell e 0,70 euro in contanti.
Tra gli sviluppi geopolitici
, Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno formalmente riconosciuto domenica lo Stato di Palestina, in una mossa volta a promuovere una soluzione a due stati nel contesto della guerra in corso a Gaza. Inoltre, le recenti violazioni dello spazio da parte di aerei russi in Estonia, Polonia e, più recentemente, nel Mar Baltico, hanno suscitato una risposta tiepida da parte degli Stati Uniti.
Per quanto riguarda l'ambito tecnologico e tariffario
, le discussioni tra Stati Uniti e Cina sulle operazioni statunitensi di TikTok sembrano essere progredite, con i funzionari della Casa Bianca che hanno affermato che la cinese ByteDance manterrà un posto nel consiglio di amministrazione, mentre gli americani ne avranno sei. La Casa Bianca ha detto inoltre che un accordo "firmato nei prossimi giorni" metterà l'algoritmo nelle mani degli Stati Uniti, in contrasto con le recenti affermazioni di Pechino secondo cui l'algoritmo rimarrà in mani cinesi.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,177. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.721,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 62,49 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +87 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
si concentrano le vendite su Francoforte
, che soffre un calo dello 0,73%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,04%, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,30%.
A Milano
, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 42.203 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,23%, scambiando a 44.831 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,39%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,17%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Lottomatica
(+4,89%), Leonardo
(+3,13%), Italgas
(+1,06%), Hera
(+0,92%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -3,20%. Vendite su Fineco
, che registra un ribasso dell'1,67%. Giornata fiacca per Ferrari
, che segna un calo dell'1,40%. Piccola perdita per Amplifon
, che scambia con un -1,14%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+7,48%), Lottomatica
(+4,89%), Technoprobe
(+3,79%) e Fincantieri
(+3,75%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -3,69%. Seduta negativa per NewPrinces
, che mostra una perdita del 3,13%. Sotto pressione Juventus
, che accusa un calo del 2,10%. Scivola De' Longhi
, con un netto svantaggio del 2,03%.