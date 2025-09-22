Milano 17:35
Inwit, Paolo Favaro cooptato nel CdA

(Teleborsa) - Il CdA di Inwit ha nominato per cooptazione Paolo Favaro amministratore non esecutivo e indipendente, in sostituzione del dimissionario Christian Hillabrant. La delibera è stata approvata dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio ha verificato in capo a Favaro i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e ha provveduto a nominarlo componente del Comitato Strategie.

Favaro, che resterà in carica fino alla prossima assemblea ai sensi di legge, non detiene azioni della società.
