Lavoro, USA: la nuova tassa per i visti H-1B varrà solo per le nuove emissioni

(Teleborsa) - "Chi possiede già un visto H-1B e si trova attualmente fuori dagli Usa non sarà soggetto alla tassa per rientrare. La tassa si applica solo ai nuovi visti, non ai rinnovi e non ai titolari esistenti". È quanto ha affermato lasu X chiarendo la, entrata in vigore ieri, varrà solo per le nuove emissioni, e non per quanti sono già titolari del visto. La misura – che interesserà i lavoratori usati prevalentemente della Silicon Valley – rischia di avere un impatto significativo sulle aziende statunitensi.Le nuove misure puntano – secondo l'amministrazione – a far sì che chi arriva nel paese abbia un talento vero. "O la persona è molto preziosa per l'azienda e l'America, oppure se ne andrà. Basta con l'assurdità di permettere di entrare con visti che sono stati dati via gratuitamente", ha detto ilLada pagare ogni anno, è stata istituita per smantellare un sistema da tempo nel mirino del presidente e usato, a suo avviso, per evitare di assumere lavoratori americani facendo arrivare personale a basso costo dall'estero. Al momento per registrarsi alla lotteria per ottenere un visto H-1B si pagano 215 dollari, ai quali si aggiungono altri 780 dollari per le aziende che sponsorizzano il richiedente. Lo scorso anno sono state approvate 400mila richieste per i visti H-1B, di cuiLa stretta rischia quindi di esacerbare ulteriormente i rapporti già tesi fra Washington e New Delhi dopo i maxi-dazi imposti da Trump per gli acquisti di petrolio russo. Per il ministero degli Affari Esteri indiano la nuova tassa annuale avrà "conseguenze umanitarie".Sulla scia dell'entrata in vigore della nuova tassa oggi, intanto, i. L'indice tecnologico è risultato il peggiore della giornata, trascinando l'indice principale Nifty 50 a -0,3 per cento. Tutti e dieci i titoli del comparto hanno chiuso in calo, con Tech Mahindra in flessione del 5,8 per cento.hanno diviso l'amministrazione fin dall'inizio: molti – fra in quali Trump, Lutnick e l'alleata del presidente Laura Loomer – volevano una stretta, mentre altri li hanno difesi a spada tratta perché essenziali per il successo tecnologico dell'America. Ad appoggiarli a gran voce è stato, la cui uscita ha indebolito il fronte dei sostenitori spianando la strada alla nuova tassa.è il colosso che fa più affidamento sui visti H-1B: alla fine di giugno aveva 10mila lavoratori che li usavano. Ne hanno oltre 5mila Meta e Microsoft mentre Google e Apple ne hanno più di 4mila.