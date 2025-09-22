MediaTek, lancia nuovo processore AI Dimensity 9500

(Teleborsa) -, società taiwanese attiva nell'innovazione per smartphone, ha annunciato il lancio della sua piattaforma mobile più avanzata di sempre:. Definendo nuovi standard in termini di intelligenza artificiale on-device, gaming di livello console ed efficienza energetica, MediaTek Dimensity 9500 è progettato per dare una spinta alla prossima ondata di smartphone 5G di punta.Il nuovo Dimensity 9500 fornirà agli utenti riepiloghi di chiamate e riunioni più dettagliati, un output migliore dai modelli di IA e foto 4K di qualità superioreIl processore è anche fino aldurante il multitasking nei giochi e nelle app per le chiamate audio sui social.