MediaTek, lancia nuovo processore AI Dimensity 9500

(Teleborsa) - MediaTek
, società taiwanese attiva nell'innovazione per smartphone, ha annunciato il lancio della sua piattaforma mobile più avanzata di sempre: MediaTek Dimensity 9500
. Definendo nuovi standard in termini di intelligenza artificiale on-device, gaming di livello console ed efficienza energetica, MediaTek Dimensity 9500 è progettato per dare una spinta alla prossima ondata di smartphone 5G di punta.
Il nuovo Dimensity 9500 fornirà agli utenti riepiloghi di chiamate e riunioni più dettagliati, un output migliore dai modelli di IA e foto 4K di qualità superiore
Il processore è anche fino al 30% più efficiente dal punto di vista energetico
durante il multitasking nei giochi e nelle app per le chiamate audio sui social.(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)