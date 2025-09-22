Milano 12:14
42.216 -0,23%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:14
9.217 0,00%
Francoforte 12:14
23.470 -0,72%

MediaTek, lancia nuovo processore AI Dimensity 9500

(Teleborsa) - MediaTek, società taiwanese attiva nell'innovazione per smartphone, ha annunciato il lancio della sua piattaforma mobile più avanzata di sempre: MediaTek Dimensity 9500. Definendo nuovi standard in termini di intelligenza artificiale on-device, gaming di livello console ed efficienza energetica, MediaTek Dimensity 9500 è progettato per dare una spinta alla prossima ondata di smartphone 5G di punta.

Il nuovo Dimensity 9500 fornirà agli utenti riepiloghi di chiamate e riunioni più dettagliati, un output migliore dai modelli di IA e foto 4K di qualità superiore

Il processore è anche fino al 30% più efficiente dal punto di vista energetico durante il multitasking nei giochi e nelle app per le chiamate audio sui social.



(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)
