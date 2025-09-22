Opening Bell stonata per Wall Street dopo i nuovi record

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la prima seduta della settimana all'insegna delle debolezza dopo un'ottava positiva per gli indici americani che hanno aggiunto i massimi storici. L'attenzione degli investitori resta concentrato sulle banche centrali
: oggi pomeriggio sono in programma gli interventi di alcuni funzionari della Fed parleranno in eventi separati, tra cui i membri votanti John Williams (New York) e Alberto Musalem (St. Louis), nonché il nuovo membro del board Stephen Miran, che ha votato a favore di un taglio di mezzo punto nell'ultima riunione.
Sul fronte macroeconomico, sono giunti segnali di miglioramento per la crescita dell'attività economica
americana, rappresentata dall'indice Fed di Chicago (CFNAI.).
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
lima lo 0,49%; resta piatto l'S&P-500
con le quotazioni che si posizionano a 6.653 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,08%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,11%).