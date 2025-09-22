Schroders, Fabrizio Bianchi nuovo Head of Italy. Esce Luca Tenani

Schroders

(Teleborsa) -, società britannica che si focalizza nella gestione attiva degli investimenti ed è presente in Italia da 30 anni, ha nominatocomea decorrere dal primo ottobre 2025.Bianchi èe da allora ha ricoperto posizioni di rilievo all'interno del team, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo del business in Italia. In precedenza, ha lavorato in Generali Investments e Fidelity International. Nel suo nuovo ruolo, guiderà il team commerciale italiano, supervisionando le relazioni con i clienti, e riporterà direttamente a Yves Desjardins, Head of Western Europe., che ha ricoperto il ruolo di Country Head guidando l'ufficio di Milano per circa 20 anni,da Schroders alla fine di settembre.Il cambiamento arriva nel contesto di unain due sottoregioni: Europa occidentale ed Europa centro-settentrionale. L'Italia è inclusa nella regione dell'Europa occidentale, guidata da Parigi."Sono onorato di assumere questo nuovo incarico - ha commentato Bianchi - Collaborare a stretto contatto con Luca mi ha permesso di ottenere preziose indicazioni su come guidare con visione e determinazione - qualità che continueranno a ispirarmi in futuro. La consolidata esperienza di Schroders nella gestione attiva, unita alla profonda conoscenza delle esigenze della clientela da parte del team italiano, ci consentirà di"."Il forte impegno di Schroders verso il mercato italiano ci ha permesso di costruire un, focalizzato sul garantire un eccellente servizio alla clientela - ha detto Tenani - Guidare questo team è stata un'esperienza gratificante, sia a livello professionale che personale. La promozione di Fabrizio riflette la dedizione di Schroders per lo sviluppo dei talenti interni e sono certo che supporterà la società nel continuare il suo percorso di successo in Italia".L', che quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario, contae gestisce circa 28 miliardi di euro di asset (al 31 luglio 2025), posizionando la società tra i principali operatori internazionali di gestione del risparmio in Italia.