Schroders, Fabrizio Bianchi nuovo Head of Italy. Esce Luca Tenani

(Teleborsa) - Schroders
, società britannica che si focalizza nella gestione attiva degli investimenti ed è presente in Italia da 30 anni, ha nominato Fabrizio Bianchi
come nuovo Head of Italy
a decorrere dal primo ottobre 2025.
Bianchi è entrato in Schroders nel 2016
e da allora ha ricoperto posizioni di rilievo all'interno del team, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo del business in Italia. In precedenza, ha lavorato in Generali Investments e Fidelity International. Nel suo nuovo ruolo, guiderà il team commerciale italiano, supervisionando le relazioni con i clienti, e riporterà direttamente a Yves Desjardins, Head of Western Europe.Luca Tenani
, che ha ricoperto il ruolo di Country Head guidando l'ufficio di Milano per circa 20 anni, lascerà il suo incarico e uscirà
da Schroders alla fine di settembre.
Il cambiamento arriva nel contesto di una riorganizzazione del modello operativo in EMEA
in due sottoregioni: Europa occidentale ed Europa centro-settentrionale. L'Italia è inclusa nella regione dell'Europa occidentale, guidata da Parigi.
"Sono onorato di assumere questo nuovo incarico - ha commentato Bianchi - Collaborare a stretto contatto con Luca mi ha permesso di ottenere preziose indicazioni su come guidare con visione e determinazione - qualità che continueranno a ispirarmi in futuro. La consolidata esperienza di Schroders nella gestione attiva, unita alla profonda conoscenza delle esigenze della clientela da parte del team italiano, ci consentirà di continuare a generare ottimi risultati per i nostri clienti
".
"Il forte impegno di Schroders verso il mercato italiano ci ha permesso di costruire un team locale altamente qualificato
, focalizzato sul garantire un eccellente servizio alla clientela - ha detto Tenani - Guidare questo team è stata un'esperienza gratificante, sia a livello professionale che personale. La promozione di Fabrizio riflette la dedizione di Schroders per lo sviluppo dei talenti interni e sono certo che supporterà la società nel continuare il suo percorso di successo in Italia".
L'ufficio italiano di Schroders
, che quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario, conta oltre 20 professionisti
e gestisce circa 28 miliardi di euro di asset (al 31 luglio 2025), posizionando la società tra i principali operatori internazionali di gestione del risparmio in Italia.