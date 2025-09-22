Settore assicurativo guarda al futuro: trend emergenti e competenze al centro della ricerca EY – IIA

(Teleborsa) - Il settore assicurativo è alle soglie di una trasformazione senza precedenti:
l’innovazione tecnologica, la centralità del cliente e la responsabilità sociale stanno ridefinendo strategie, prodotti e competenze. E' quanto evidenzia la nuova ricerca “Elementi trasformativi nel settore assicurativo”, realizzata da EY per conto di Italian Insurtech Association (IIA),
con il supporto di Liferay, e presentata a Roma il 18 settembre, durante l’evento “Le nuove competenze nell’ecosistema insurtech e fintech italiano: nuovo paradigma da indirizzare”.
Per individuare le principali dinamiche del settore, EY e IIA hanno intervistato una selezione di 25 tra i principali player, ovvero esponenti di compagnie assicurative, broker e insurtech italiane.
Al centro delle innovazioni che stanno trasformando il settore assicurativo segnalate dagli operatori vi sono tre modelli principali. Il primo è l’Embedded Insurance,
che integra le coperture direttamente nelle esperienze d’acquisto digitali, rendendo il percorso più semplice e immediato. Il secondo è il Parametric Insurance, che calcola il premio sulla base della probabilità di un evento: una formula che garantisce trasparenza e soprattutto rapidità nelle liquidazioni. A completare il quadro troviamo il Behavioural Insurance, che utilizza i dati comportamentali per adattare le polizze al profilo di rischio, premiando i comportamenti virtuosi e introducendo un livello di personalizzazione inedito. Restano invece più marginali le polizze istantanee o on-demand, pensate per coprire eventi circoscritti nel tempo e sottoscrivibili anche da smartphone, ma percepite come soluzioni più rischiose e limitate a bisogni temporanei.
Quel che emerge con chiarezza è che la trasformazione del settore non potrà realizzarsi senza un profondo rinnovamento delle competenze
. L’88% degli operatori indica le skill digitali e tecnologiche come prioritarie, con focus su AI e machine learning (83%), data analytics (75%) e automazione dei processi (50%). Seguono le competenze commerciali e di business development (
67%), fondamentali per rafforzare la relazione con il cliente, mentre le competenze di change management per guidare le trasformazioni in atto (29%) e le soft skills trasversali (25%) diventano sempre più rilevanti per gestire processi di trasformazione e dinamiche collaborative. Più contenuta la richiesta di competenze normative e di compliance (21%), mentre quelle legate alla sostenibilità e ai processi ESG (13%) mostrano un potenziale di crescita futuro in linea con il contesto regolatorio e reputazionale.
Nonostante ciò, il 67% degli intervistati riconosce la presenza di un gap di competenze digitali e tecnologiche nelle proprie aziende; per colmarlo le priorità sono: formazione interna e upskilling (81%), seguite da collaborazioni con startup e tech player (56%) e dal reclutamento di profili da altri settori (44%).
Quanto all' intelligenza artificiale, generativa e non, sarà un elemento trasformativo sempre più centrale nel settore assicurativo, con effetti diretti sul mondo del lavoro. L’AI comporterà una trasformazione dei ruoli esistenti per il 63% degli operatori intervistati, introducendo nuove figure professionali come AI trainer, data ethicist e prompt engineer, per rispondere al bisogno di formare ai nuovi strumenti e promuoverne un utilizzo consapevole.
"Dalla nostra ricerca IIA-EY emerge che 8 su 10 tra i principali player del settore assicurativo italiano puntano sulla formazione interna e sull’upskilling del personale per affrontare la rivoluzione digitale e oltre la metà sulle collaborazioni con attori tech e startup. Un orientamento strategico chiaro e molto importante perché valorizza il capitale umano e rappresenta una risposta concreta alla forte domanda di competenze tecnologiche, priorità indicata dall'88% degli intervistati, promuovendo la trasformazione dei ruoli esistenti ma anche le iniziative di open innovation", sottolinea Marco Concordati,
Partner Insurance di EY. Per Simone Ranucci Brandimarte
Presidente di Italian Insurtech Association “Il tema delle competenze è oggi un discorso cross-industry e rappresenta una priorità per il settore assicurativo. La velocità con cui avanzano le tecnologie, dall’intelligenza artificiale alla data analytics, impone di accelerare nella formazione e nell’attrazione di talenti. Per affrontare questa sfida serve un impegno comune tra imprese, istituzioni e mondo accademico, con l’obiettivo di colmare il divario esistente e favorire una crescita sostenibile e competitiva dell’intero ecosistema.” Per quanto riguarda i prodotti,
le coperture contro le catastrofi naturali (NatCat) emergono come segmento con il maggior potenziale di crescita (81%), seguite da Cyber Risk e frodi digitali (58%) e da soluzioni di salute avanzata basate su tecnologie wearable (54%). Risultano meno prioritarie le soluzioni per la mobilità avanzata (23%) e la protezione della privacy (12%).
Rispetto poi alla diffusione di questi prodotti nel mercato attuale, le coperture contro le catastrofi naturali (NatCat) si confermano al primo posto con il 77% dei rispondenti che le include già nella propria offerta, in linea con le aspettative di crescita espresse precedentemente. Il Cyber Risk mostra una buona penetrazione (50%), sebbene leggermente inferiore rispetto al potenziale percepito, segnalando margini di espansione.
Al contrario, la salute avanzata e la mobilità avanzata registrano una presenza limitata (rispettivamente 15% e 8%), un chiaro segnale di opportunità ancora da cogliere. Interessante notare che privacy e violazione di dati personali, pur essendo stata indicata come il trend meno rilevante, mostra uno stato di avanzamento più maturo nell’offerta attuale (15%) rispetto a salute e mobilità avanzata.
Infine, resta cruciale il tema ESG
anche se spesso affrontato più per obblighi regolatori che per reale spinta strategica: il 39% delle compagnie dichiara di redigere un bilancio di sostenibilità per vincoli normativi, mentre il 31% ne sta ancora valutando l’adozione. Tra le aree più critiche, la gestione dei rischi climatici (36%) si conferma priorità assoluta, seguita dall’educazione finanziaria e assicurativa (24%) e dalla governance trasparente (16%).
Una buona capacità di integrare innovazione tecnologica, sviluppo di competenze e responsabilità sociale rappresenta il vero motore per la crescita e la sostenibilità futura delle compagnie assicurative