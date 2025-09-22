Tamburi, azioni proprie all'11,5% del capitale sociale

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 36.749 azioni ordinarie
(pari allo 0,020% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,2937 euro, per un controvalore
di 304.784,01 euro
.
Al 19 settembre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.225.395 azioni proprie, pari all'11,512% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, peggiora la performance dell'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, con un ribasso dell'1,42%, portandosi a 8,34 euro.