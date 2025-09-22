Terna acquista azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) - Terna
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato lo scorso 5 settembre, ha reso noto che, tra il 15 e il 16 settembre 2025, ha acquistato
complessivamente 225.399 azioni ordinarie
(pari allo 0,011% del capitale sociale), al prezzo medio di 8,4708 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.909.320,35 euro
.
Nell’ambito del Programma, Terna ha quindi acquistato n. 1.060.499 azioni proprie (pari allo 0,053% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 8.999.998,33 euro.
Conseguentemente, ha comunicato la Società, il Programma
, avviato in data 8 settembre 2025, si è concluso
, essendo stato
raggiunto l'ammontare massimo dello stesso, come da comunicato del 5 settembre
2025.
Le azioni acquistate nell’ambito del suddetto Programma si sommano alle ulteriori 3.234.128 azioni proprie già detenute dalla Società.
A oggi, dunque, Terna detiene complessivamente 4.294.627 azioni proprie (pari allo 0,214% del capitale sociale)e le società controllate non detengono azioni della capogruppo Terna.
A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per l'Operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica
, che porta a casa un timido +0,96%.