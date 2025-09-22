Ubaldi Costruzioni, nel semestre crescita a doppia cifra di ricavi e margini

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni
archivia il primo semestre con un Valore della Produzione
pari a Euro 17,5 milioni, in crescita del 33,3% rispetto ai Euro 13,1 milioni registrati nel primo semestre 2024. Al 30 giugno 2025 i ricavi delle vendite si attestano a Euro 13,4 milioni, con un aumento del 54,2% rispetto al primo semestre 2024. L’aumento della produzione, spiega la società nella nota dei conti, è riconducibile all’aggiudicazione di un maggior numero di gare, all’avanzamento dei cantieri inclusi nel portafoglio ordini ed alla diversificazione delle attività.
L’EBITDA
si attesta a 4,6 milioni di euro, in crescita del 78,4% rispetto ai 2,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2024. L’incremento è stato accompagnato da un significativo miglioramento della marginalità: l’EBITDA margin è salito al 26% nel primo semestre 2025, rispetto al 19,4% del medesimo periodo 2024. Tale risultato riflette sia la leva operativa insita nel modello di business, sia la maggiore incidenza di lavori caratterizzati da margini più elevati.
L’EBITDA Adjusted
si attesta a 4,4 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 2,6 milioni del primo semestre 2024 (+71,9% YoY), con un EBITDA Margin Adjusted pari al 25,6% sul Valore della Produzione (19,4% nel 1H 2024).
Il risultato operativo
(EBIT) si attesta a Euro 4,4 milioni, in aumento del 77,1% rispetto a Euro 2,5 milioni registrati nel primo semestre 2024, con EBIT Margin del 24,9%, rispetto al 18,8% al 30 giugno 2024.L’utile netto
al 30 giugno 2025 è pari a Euro 2,8 milioni, in aumento del 102,8% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (Euro 1,4 milioni nel 1H 2024).
La posizione finanziaria netta
(PFN) risulta essere cash-positive per Euro 4,9 milioni, in crescita di circa Euro 3,7 milioni rispetto all’indebitamento finanziario netto cash-positive di Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2024. La variazione riflette principalmente la solida generazione di cassa operativa del periodo, parzialmente compensata dai rimborsi finanziari e dagli investimenti effettuati
Al 30 giugno 2025 il Backlog
si attesta a circa Euro 187,1 milioni, confermando una solida dinamica di crescita e la significativa capacità di acquisizione della Società, in linea con la strategia di espansione del portafoglio ordini. Il portafoglio, composto da 55 commesse attive distribuite nel centro Italia, risulta ampiamente diversificato sia per tipologia di opere sia per natura della committenza.Outlook
I risultati operativi e finanziari conseguiti nel primo semestre 2025 "confermano la solidità del percorso intrapreso e pongono le basi per un’evoluzione gestionale positiva". Il rafforzamento del portafoglio lavori, insieme a una struttura organizzativa più solida e a una crescente efficienza operativa, sottolinea la società, consente di guardare con fiducia ai prossimi mesi, con l’accesso a commesse di maggior valore che potranno sostenere ulteriormente lo sviluppo della Società.Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni
, ha così commentato: “Il primo semestre 2025 si è chiuso con una crescita significativa di tutti i principali indicatori economico-finanziari, a conferma della solidità e dell’efficacia del nostro modello di business. L’EBITDA ha raggiunto 4,6 milioni di euro, in aumento di circa l’80% rispetto al primo semestre 2024, mentre l’utile netto risulta più che raddoppiato. Il recente posizionamento al primo posto nella gara ANAS per la S.S. 4 ‘Salaria’, insieme a un backlog superiore a 187 milioni di euro e a una pipeline commerciale diversificata, rappresentano ulteriori conferme della robustezza della nostra strategia
e della capacità di Ubaldi Costruzioni di affrontare con successo progetti complessi e di lungo respiro”.