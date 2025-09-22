Milano 17:35
Wall Street a due velocità

(Teleborsa) - Prosegue cauta la borsa di Wall Street, dopo un'ottava positiva per gli indici americani che hanno raggiunto i massimi storici. Il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.352 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.688 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,44%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,48%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore informatica. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,00%) e telecomunicazioni (-0,82%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+3,30%), Nvidia (+3,18%), Nike (+1,74%) e United Health (+1,51%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -1,60%.

Sostanzialmente debole Procter & Gamble, che registra una flessione dell'1,40%.

Si muove sotto la parità Amazon, evidenziando un decremento dell'1,27%.

Contrazione moderata per Cisco Systems, che soffre un calo dell'1,26%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Applied Materials (+4,09%), Apple (+3,30%), Nvidia (+3,18%) e ASML Holding (+2,94%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Keurig Dr Pepper, che ottiene -3,27%.

Spicca la prestazione negativa di MicroStrategy Incorporated, che scende del 2,16%.

IDEXX Laboratories scende del 2,15%.
