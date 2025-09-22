Wall Street a due velocità

(Teleborsa) - Prosegue cauta la borsa di Wall Street, dopo un'ottava positiva per gli indici americani che hanno raggiunto i massimi storici. Il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.352 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.688 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,44%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,48%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore informatica
. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,00%) e telecomunicazioni
(-0,82%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Apple
(+3,30%), Nvidia
(+3,18%), Nike
(+1,74%) e United Health
(+1,51%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing
, che ottiene -1,60%.
Sostanzialmente debole Procter & Gamble
, che registra una flessione dell'1,40%.
Si muove sotto la parità Amazon
, evidenziando un decremento dell'1,27%.
Contrazione moderata per Cisco Systems
, che soffre un calo dell'1,26%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Applied Materials
(+4,09%), Apple
(+3,30%), Nvidia
(+3,18%) e ASML Holding
(+2,94%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Keurig Dr Pepper
, che ottiene -3,27%.
Spicca la prestazione negativa di MicroStrategy Incorporated
, che scende del 2,16%. IDEXX Laboratories
scende del 2,15%.