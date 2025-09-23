Milano 13:19
Banca del Fucino, finanziamento da 7,5 milioni per FederfarmaCo

(Teleborsa) - Banca del Fucino ha finalizzato per FederfarmaCo, azienda nel settore della distribuzione del farmaco e parafarmaco, un pacchetto finanziario per un totale di 7,5 milioni di euro, assistito dalla garanzia SACE growth.

Il finanziamento si compone di due linee: la principale, da 6,5 milioni, è destinata a sostenere FederfarmaCo nell’acquisizione strategica di un ulteriore 40% delle quote di Viprof, realtà specializzata nella distribuzione di prodotti naturali, omeopatici, fitoterapici e alimentari specifici per regimi nutrizionali particolari. Grazie a questa operazione, FederfarmaCo sale all’80% del capitale di Viprof, acquisendone il controllo. Una seconda linea da 1 milione è dedicata al sostegno del circolante aziendale.

Inoltre, l’operazione prevede anche una linea creditizia per lo smobilizzo del portafoglio crediti.

FederfarmaCo, fondata nel 1998, è una azienda privata la cui compagine societaria è rappresentata dalle Cooperative e dalle Società di Farmacisti presenti sul territorio nazionale, per un totale di oltre 12 mila farmacie affiliate.
