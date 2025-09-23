Borse europee positive. A Milano bene il lusso e male le banche

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Borse europee
, con Milano che resta indietro e termina la seduta poco sopra la parità. A Piazza Affari il focus è stato ancora sulle banche, dopo che si è conclusa con successo l'offerta di MPS
su Mediobanca
con adesioni che hanno superato l'86% del capitale, e sul lusso, nel giorno dell'inizio della Fashion Week milanese.
Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona
a settembre
l'indagine PMI
preliminare, da cui non si attendevano sostanziali variazioni, ha contemplato un ritorno in contrazione dell'indice manifatturiero (sceso a 49,5 da 50,7) e un allungo di quello dei servizi (salito a 51,4 da 50,5), con conseguente aumento a 51,2 da 51 dell'indicatore composito.
Nell'aggiornamento di settembre dell'Economic Outlook
l'OCSE ha sottolineato
gli effetti negativi delle tariffe statunitensi, il cui livello medio effettivo a fine agosto avrebbe raggiunto il 19,5%: queste starebbero mostrando un'incipiente influenza sull'economia mondiale, frenandone la disinflazione e indebolendone l'occupazione. La crescita statunitense è attesa dall'organizzazione parigina a +1,8% nel 2025 e a +1,5% nel 2026, poiché i forti investimenti nell'hi-tech saranno compensati dalle barriere protezionistiche e dal calo dell'immigrazione, mentre quella dell'Eurozona a +1,2% nel 2025 e a +1% nel 2026 (+0,6% per l'Italia in entrambi i periodi).
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.779,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,18%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resistente Francoforte
, che segna un aumento dello 0,36%, resta vicino alla parità Londra
(-0,04%), e Parigi
avanza dello 0,54%.
Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.478 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 45.091 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,38%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,3%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Saipem
(+3,64%), Stellantis
(+3,15%), STMicroelectronics
(+2,69%) e Brunello Cucinelli
(+2,61%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Mediobanca
, che ha archiviato la seduta a -5,91%. Leonardo
scende del 2,17%. Calo deciso per Telecom Italia
, che segna un -1,9%. Sotto pressione Banco BPM
, con un forte ribasso dell'1,89%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Piaggio
(+5,08%), GVS
(+4,68%), D'Amico
(+2,64%) e Zignago Vetro
(+2,31%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cembre
, che ha terminato le contrattazioni a -3,88%. Soffre Avio
, che evidenzia una perdita del 3,23%. Preda dei venditori MFE A
, con un decremento del 3,19%. Si concentrano le vendite su RCS
, che soffre un calo del 2,58%.