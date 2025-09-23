Borse europee toniche trainate dal lusso, a Milano giù Mediobanca

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in rialzo nella seduta odierna
. A Milano focus sulle banche, dopo che si è conclusa con successo l'offerta di MPS
su Mediobanca
con adesioni che hanno superato l'86% del capitale, e sul lusso, nel giorno dell'inizio della Fashion Week milanese.
Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona
a settembre
l'indagine PMI
preliminare, da cui non si attendevano sostanziali variazioni, ha contemplato un ritorno in contrazione dell'indice manifatturiero (sceso a 49,5 da 50,7) e un allungo di quello dei servizi (salito a 51,4 da 50,5), con conseguente aumento a 51,2 da 51 dell'indicatore composito.
Nell'aggiornamento di settembre dell'Economic Outlook
l'OCSE ha sottolineato
gli effetti negativi delle tariffe statunitensi, il cui livello medio effettivo a fine agosto avrebbe raggiunto il 19,5%: queste starebbero mostrando un'incipiente influenza sull'economia mondiale, frenandone la disinflazione e indebolendone l'occupazione. La crescita statunitense è attesa dall'organizzazione parigina a +1,8% nel 2025 e a +1,5% nel 2026, poiché i forti investimenti nell'hi-tech saranno compensati dalle barriere protezionistiche e dal calo dell'immigrazione, mentre quella dell'Eurozona a +1,2% nel 2025 e a +1% nel 2026 (+0,6% per l'Italia in entrambi i periodi).
Sul fronte della politica monetaria, c'è attesa per l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell
, mentre emergono posizioni piuttosto divergenti all'interno del consiglio direttivo della banca statunitense.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.779,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,87%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,54%. Tra le principali Borse europee
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,30%, e Parigi
avanza dell'1,01%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,35%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.194 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,11%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,65%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Moncler
, mostrando un incremento del 3,33%. Denaro su STMicroelectronics
, che registra un rialzo del 2,96%. Bilancio decisamente positivo per Brunello Cucinelli
, che vanta un progresso del 2,86%. Buona performance per Saipem
, che cresce del 2,80%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca
, che continua la seduta con -4,54%. Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento dell'1,86%. Si concentrano le vendite su Banco BPM
, che soffre un calo dell'1,65%. Sostanzialmente debole Telecom Italia
, che registra una flessione dell'1,39%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, GVS
(+4,89%), Piaggio
(+4,26%), Ariston Holding
(+2,54%) e Sanlorenzo
(+2,25%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Cembre
, che continua la seduta con -3,88%. Vendite su MFE A
, che registra un ribasso del 3,08%. Seduta negativa per Avio
, che mostra una perdita del 2,50%. Sotto pressione Fincantieri
, che accusa un calo del 2,21%.