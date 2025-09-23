Circle, avviato progetto da 500.000 euro per due terminal intermodali

Circle Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato l’delnell’ambito del programma di digitalizzazione della logistica terrestre. Il nuovo progetto prevede l’adozione dei moduli TOS (Terminal Operating System) e GOS (Generate Operating System), cuori tecnologici della suite MILOS e di eXyond, con un contratto dalpari a circaI sistemi verranno installati in, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi operativi, digitalizzare le operazioni di movimentazione e potenziare la connettività tra attori della catena logistica. L’intervento si inserisce in un piano più ampio che coinvolgerà progressivamente altriselezionati in area mediterranea, secondo una visione integrata e scalabile.Ilpermetterà la, con funzionalità che includono il monitoraggio in tempo reale dei flussi intermodali, l’ottimizzazione dell’impiego di risorse e mezzi, l’integrazione con sistemi esterni (tra cui imprese ferroviarie e trasportatori) e la digitalizzazione completa della documentazione. Il sistema sarà perfettamente integrato con l’infrastruttura ICT preesistente, in linea con un’architettura modulare pensata per garantire scalabilità e interoperabilità."Con questo secondo importante traguardo, confermiamo il valore del nostro approccio modulare e interoperabile alla digitalizzazione dei terminal inland - ha dichiarato, CEO di Circle Group -. MILOS, per nostra fortuna e anche per gli importanti investimenti di questi anni, è ormai un punto di riferimento per l’ottimizzazione delle operation intermodali, e continua a dimostrare la sua efficacia nel contribuire alla trasformazione digitale della supply chain, un ulteriore passo nell’attuazione del piano industriale Connect 4 Agile Growth".