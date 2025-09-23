DBA, contratto con Batumi Sea Port per il nuovo Terminal Operating System del porto georgiano

(Teleborsa) - DBA Group
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha firmato tramite la controllata DBA un contratto con Batumi Sea Port LTD
per la fornitura, lo sviluppo e l’implementazione del nuovo Terminal Operating System
(TOS) del porto georgiano di Batumi.
La nuova piattaforma software
, interamente progettata da DBA, consentirà la completa digitalizzazione dei processi logistici portuali, con l’obiettivo di automatizzare la gestione delle operazioni del terminal, ottimizzare la pianificazione delle risorse e migliorare l’efficienza e la tracciabilità dei flussi di merci. Il sistema includerà, inoltre, funzionalità avanzate di Electronic Data Interchange (EDI), reportistica e monitoraggio dati.
Il Terminal Operating System
(TOS) è una soluzione digitale che consente la gestione integrata di tutte le operazioni all’interno di un terminal, in particolare portuale: dai movimenti dei container agli ingressi e alle uscite del cargo. Il TOS si interfaccia con altri software gestionali (Dogane, operatori Ferroviari e Port Community System), migliorando l’efficienza e la trasparenza dell’intera catena logistica.
Il progetto di Batumi, della durata complessiva di 11 mesi, comprende tutte le fasi di sviluppo, test e collaudo operativo del sistema del porto, il quale rappresenta un nodo logistico di crescente importanza per i traffici tra Asia
ed Europa
. L’adozione del nuovo TOS rappresenta un passo fondamentale per aumentarne la competitività, supportarne la crescita sostenibile e promuovere la trasformazione digitale dei porti dell’area.
"Siamo orgogliosi di accompagnare il porto di Batumi in questo percorso di trasformazione digitale - ha dichiarato Raffaele De Bettin
, CEO di DBA Group - Il sistema TOS che metteremo a disposizione rappresenta un asset strategico per rendere più efficienti, trasparenti e sostenibili le operazioni portuali. Questo progetto rafforza ulteriormente la nostra presenza lungo il Middle Corridor, la Nuova Via della Seta, un’area nella quale vogliamo continuare a investire in innovazione, consolidando ulteriormente il nostro ruolo di player strategico dopo le esperienze già avviate in Bulgaria (Burgas e Varna), Georgia (NPCS) e Azerbaijan (Porto di Baku)".