EQUITA, a Milano la Bond Conference con 50 investitori istituzionali e 6 "Italian Champions"

(Teleborsa) - Al via domani, mercoledì 24 settembre, a, ladi, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan. L'evento vedrà la partecipazione di circae di sei tra i principali emittenti italiani:, Iccrea Banca, Alperia eSi tratta di "un'occasione unica di incontro e confronto sui mercati obbligazionari, con focus sulle strategie di finanziamento e sulle prospettive del settore", ha commentatodi Equita."Nel 2026 le, con l'obiettivo di preservare i buffer MREL e garantire una presenza costante sul mercato. Non ci aspettiamo, quindi, un incremento significativo dello stock di debito senior in circolazione", ha dichiaratodi Equita.Sul fronte corporate,di Equita, ha evidenziato come "nonostante l'elevata volatilità registrata nella prima parte del 2025, il mercato obbligazionario corporate abbia dimostrato grande resilienza, con oltre 26 miliardi di euro di nuove emissioni collocate sul primario. Il, con una riduzione delle emissioni high yield e di quelle a tasso variabile, riflesso delle nuove aspettative sulle politiche monetarie della BCE".Secondo Ulliana, il: "Gli spread creditizi restano compressi e difficilmente vedranno ulteriori restringimenti. Tuttavia, non ci aspettiamo un loro significativo allargamento, grazie a fondamentali più solidi e alla buona tenuta degli utili, in particolare nel settore bancario".La Bond Conference di Milano è la prima tappa del roadshow di Equita dedicato agli investitori e alle Italian Champions che proseguirà con gli