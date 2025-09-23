Milano 17:35
First Capital avvia ABB per cedere l'1,98% del capitale di Orsero

(Teleborsa) - First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha dato avvio a un'operazione di cessione relativa a massime 350.000 azioni ordinarie di Orsero, pari a circa il 1,98% del capitale sociale, attraverso una procedura di accelerated book-building (ABB) riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.

Il book-building avrà inizio oggi, 23 settembre 2025 e potrà essere concluso in qualsiasi momento. Banca Akros agirà in qualità di Sole Bookrunner.

Nel contesto dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni simili, First Capital ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni di Orsero che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 60 giorni.
