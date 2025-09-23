In apertura acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per le principali Borse europee
, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.
A Piazza Affari
corre Italgas
dopo che Royal Bank of Canada
ha promosso il titolo da sector perform a outperform, alzando il target price da 6,80 a 9 euro. Bene anche Terna
(rating da sector perform a outperform, target price da 8,6 a 9,6 euro), mentre la banca svedese ha tagliato il rating da outperform a sector perform e il target price da 5,30 a 5,15 euro su Snam
.
In lieve crescita anche il titolo di Generali
. Ieri è stato reso noto che Unicredit
ha ulteriormente ridotto la sua quota attorno al 2% (a inizio luglio era stata abbassata al 5%), mentre Fitch aveva alzato il rating Ifs
sulla compagnia triestina a AA- da A+, con un outlook stabile.
Oggi si attende invece l'Interim report dell'Economic Outlook
con gli aggiornamenti Ocse
in merito a stime su pil e inflazione per le principali economie mondiali. Le ultime previsioni per l'Italia
, pubblicate a giugno, prevedevano per il 2025 una crescita pari allo 0,6% e un'inflazione al 2%, mentre per il 2026, rispettivamente, +0,7% e +1,9%.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,22%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%. Tra le principali Borse europee
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, e Parigi
avanza dello 0,62%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,22% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 44.969 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,07%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,39%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buona performance per Italgas
, che cresce dell'1,92%.
Sostenuta Campari
, con un discreto guadagno dell'1,86%.
Buoni spunti su Interpump
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,71%.
Ben impostata Terna
, che mostra un incremento dell'1,57%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediobanca
, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.
Seduta negativa per Leonardo
, che mostra una perdita dell'1,93%.
Sotto pressione Banco BPM
, che accusa un calo dell'1,54%.
Fiacca BPER
, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+9,03%), Ariston Holding
(+2,54%), ERG
(+2,03%) e Alerion Clean Power
(+1,87%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -2,89%.
Scivola Philogen
, con un netto svantaggio del 2,17%.
In rosso Ferragamo
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.
Spicca la prestazione negativa di Avio
, che scende dell'1,67%.