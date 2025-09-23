Milano 10:15
In apertura acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.

A Piazza Affari corre Italgas dopo che Royal Bank of Canada ha promosso il titolo da sector perform a outperform, alzando il target price da 6,80 a 9 euro. Bene anche Terna (rating da sector perform a outperform, target price da 8,6 a 9,6 euro), mentre la banca svedese ha tagliato il rating da outperform a sector perform e il target price da 5,30 a 5,15 euro su Snam.

In lieve crescita anche il titolo di Generali. Ieri è stato reso noto che Unicredit ha ulteriormente ridotto la sua quota attorno al 2% (a inizio luglio era stata abbassata al 5%), mentre Fitch aveva alzato il rating Ifs sulla compagnia triestina a AA- da A+, con un outlook stabile.

Oggi si attende invece l'Interim report dell'Economic Outlook con gli aggiornamenti Ocse in merito a stime su pil e inflazione per le principali economie mondiali. Le ultime previsioni per l'Italia, pubblicate a giugno, prevedevano per il 2025 una crescita pari allo 0,6% e un'inflazione al 2%, mentre per il 2026, rispettivamente, +0,7% e +1,9%.

Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,22%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.

Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, e Parigi avanza dello 0,62%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,22% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 44.969 punti.

Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,07%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,39%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Italgas, che cresce dell'1,92%.

Sostenuta Campari, con un discreto guadagno dell'1,86%.

Buoni spunti su Interpump, che mostra un ampio vantaggio dell'1,71%.

Ben impostata Terna, che mostra un incremento dell'1,57%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediobanca, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.

Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita dell'1,93%.

Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,54%.

Fiacca BPER, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, GVS (+9,03%), Ariston Holding (+2,54%), ERG (+2,03%) e Alerion Clean Power (+1,87%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,89%.

Scivola Philogen, con un netto svantaggio del 2,17%.

In rosso Ferragamo, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.

Spicca la prestazione negativa di Avio, che scende dell'1,67%.
