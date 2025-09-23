In apertura acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

Italgas

Royal Bank of Canada

Terna

Snam

Generali

Unicredit

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Italgas

Campari

Interpump

Terna

Mediobanca

Leonardo

Banco BPM

BPER

GVS

Ariston Holding

ERG

Alerion Clean Power

Fincantieri

Philogen

Ferragamo

Avio

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.corredopo cheha promosso il titolo da sector perform a outperform, alzando il target price da 6,80 a 9 euro. Bene anche(rating da sector perform a outperform, target price da 8,6 a 9,6 euro), mentre la banca svedese ha tagliato il rating da outperform a sector perform e il target price da 5,30 a 5,15 euro suIn lieve crescita anche il titolo di. Ieri è stato reso noto cheha ulteriormente ridotto la sua quota attorno al 2% (a inizio luglio era stata abbassata al 5%), mentre Fitch aveva alzato ilsulla compagnia triestina a AA- da A+, con un outlook stabile.Oggi si attende invece l'Interim report dellcon gli aggiornamentiin merito a stime su pil e inflazione per le principali economie mondiali. Le ultime previsioni per l, pubblicate a giugno, prevedevano per il 2025 una crescita pari allo 0,6% e un'inflazione al 2%, mentre per il 2026, rispettivamente, +0,7% e +1,9%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,22%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, eavanza dello 0,62%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,22% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 44.969 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); in moderato rialzo il(+0,39%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,92%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,86%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,71%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.di Milano,(+9,03%),(+2,54%),(+2,03%) e(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,89%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,67%.