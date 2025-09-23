Mercati europei positivi trainati da lusso, automotive e tech

(Teleborsa) - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee
, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.
Sui listini corrono in particolare i titoli legati ai settori del lusso
(con LVMH
e Kering
tra i migliori a Parigi e Moncler
e Brunello Cucinelli
a Milano), dell'automotive
(particolarmente positive le performance di Stellantis
e Volkswagen
) e tech
(bene STM
e Infineon
). Aumenta le perdite Mediobanca
che scivola dopo la chiusura dell'Opas
lanciata da MPS
e i dubbi sul futuro di Piazzetta Cuccia, su cui pesa l'ipotesi di fusione con la banca senese e il conseguente delisting.
La banca centrale svedese ha deciso
di ridurre di 25 punti base il tasso di riferimento, portandolo all’1,75%, per sostenere l’attività economica e riportare l’inflazione verso l’obiettivo di medio termine. Sale intanto l'attesa per le indicazioni sulle prossime mosse della Fed che potrebbero arrivare dal discorso sull’outlook economico dal presidente Jerome Powell
.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,95%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,04%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,54%. Tra i listini europei
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,26%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,1%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,71%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.475 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 45.106 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,02%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,48%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+2,92%), Moncler
(+2,50%), Saipem
(+2,46%) e Italgas
(+2,31%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca
, che continua la seduta con -3,27%.
Spicca la prestazione negativa di Banco BPM
, che scende del 2,24%.
Sostanzialmente debole Telecom Italia
, che registra una flessione dell'1,21%.
Si muove sotto la parità Leonardo
, evidenziando un decremento dell'1,20%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, GVS
(+8,82%), Piaggio
(+3,05%), WIIT
(+2,62%) e Ariston Holding
(+2,25%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cembre
, che ottiene -2,77%. Ferragamo
scende del 2,33%.
Calo deciso per NewPrinces
, che segna un -1,91%.
Sotto pressione Philogen
, con un forte ribasso dell'1,74%.