Milano 14:22
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:22
9.243 +0,18%
Francoforte 14:22
23.622 +0,40%

Mercati europei positivi trainati da lusso, automotive e tech
(Teleborsa) - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.

Sui listini corrono in particolare i titoli legati ai settori del lusso (con LVMH e Kering tra i migliori a Parigi e Moncler e Brunello Cucinelli a Milano), dell'automotive (particolarmente positive le performance di Stellantis e Volkswagen) e tech (bene STM e Infineon). Aumenta le perdite Mediobanca che scivola dopo la chiusura dell'Opas lanciata da MPS e i dubbi sul futuro di Piazzetta Cuccia, su cui pesa l'ipotesi di fusione con la banca senese e il conseguente delisting.

La banca centrale svedese ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di riferimento, portandolo all’1,75%, per sostenere l’attività economica e riportare l’inflazione verso l’obiettivo di medio termine. Sale intanto l'attesa per le indicazioni sulle prossime mosse della Fed che potrebbero arrivare dal discorso sull’outlook economico dal presidente Jerome Powell.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,95%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,04%.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,54%.

Tra i listini europei si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,26%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,1%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,71%.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 42.475 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 45.106 punti.

Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,48%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,92%), Moncler (+2,50%), Saipem (+2,46%) e Italgas (+2,31%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca, che continua la seduta con -3,27%.

Spicca la prestazione negativa di Banco BPM, che scende del 2,24%.

Sostanzialmente debole Telecom Italia, che registra una flessione dell'1,21%.

Si muove sotto la parità Leonardo, evidenziando un decremento dell'1,20%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, GVS (+8,82%), Piaggio (+3,05%), WIIT (+2,62%) e Ariston Holding (+2,25%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cembre, che ottiene -2,77%.

Ferragamo scende del 2,33%.

Calo deciso per NewPrinces, che segna un -1,91%.

Sotto pressione Philogen, con un forte ribasso dell'1,74%.
