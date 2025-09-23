Milano 13:18
42.495 +0,17%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 13:19
9.226 -0,01%
Francoforte 13:18
23.596 +0,29%

Mundys colloca Sustainability-Linked Bond da 500 milioni a 6 anni

Finanza
Mundys colloca Sustainability-Linked Bond da 500 milioni a 6 anni
(Teleborsa) - Mundys, azienda attiva nel settore delle infrastrutture a livello globale, ha completato con successo l’emissione di un Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con scadenza a sei anni, confermando l’integrazione della sostenibilità nella propria strategia di finanziamento e l’obiettivo di ottimizzare il profilo del debito.

L’obbligazione, destinata a investitori qualificati e quotata sul mercato regolamentato di Euronext Dublin nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme, prevede una cedola fissa del 3,70% e uno yield finale intorno al 3,50% grazie a contratti di pre-hedging. I rating attesi sono Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P) e BB+ (Fitch).

Il bond è legato a tre KPI ambientali che misurano i progressi del gruppo nella decarbonizzazione al 2030: riduzione del 50% delle emissioni assolute Scope 1 e 2, taglio del 22% dell’intensità delle emissioni Scope 3 da beni e servizi acquistati e riduzione del 18,9% delle emissioni Scope 3 per passeggero nei cicli di decollo e atterraggio dell’aeroporto di Fiumicino. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, è previsto un “premium payment” cumulato fino allo 0,75%.

Mundys ha nominato BNP Paribas, BofA e Crédit Agricole in qualità di Global Coordinators e Active Bookrunners, Banca Akros, Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, RBC e UniCredit quali Active Bookrunners, e BPER, J.P. Morgan, SMBC e Société Générale quali Other Bookrunners.
Condividi
```