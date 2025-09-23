Mundys colloca Sustainability-Linked Bond da 500 milioni a 6 anni

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle infrastrutture a livello globale, ha completato con successo l’emissione di undacon scadenza a sei anni, confermando l’integrazione della sostenibilità nella propria strategia di finanziamento e l’obiettivo di ottimizzare il profilo del debito.L’, destinata a investitori qualificati e quotata sul mercato regolamentato di Euronext Dublin nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme, prevede unae uno yield finale intorno al 3,50% grazie a contratti di pre-hedging. I rating attesi sono Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P) e BB+ (Fitch).Il bond è legato ache misurano i progressi del gruppo nella: riduzione del 50% delle emissioni assolute Scope 1 e 2, taglio del 22% dell’intensità delle emissioni Scope 3 da beni e servizi acquistati e riduzione del 18,9% delle emissioni Scope 3 per passeggero nei cicli di decollo e atterraggio dell’aeroporto di Fiumicino. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, è previsto un “premium payment” cumulato fino allo 0,75%.Mundys ha nominato BNP Paribas, BofA e Crédit Agricole in qualità di, Banca Akros, Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, RBC e UniCredit quali, e BPER, J.P. Morgan, SMBC e Société Générale quali