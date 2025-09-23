Osservatorio Moneyfarm: crescere un figlio in Italia costa 156 mila euro (+12% in due anni)

(Teleborsa) - NelDati che preoccupano per le loro implicazioni sull’equilibrio del mercato del lavoro e del sistema previdenziale, ma che non possono prescindere da un’attenta analisi delle cause socioeconomiche del fenomeno della denatalità, tra cui l’elevato costo di mantenere un figlio e l’assenza di sufficienti misure di sostegno alla genitorialità. Secondo i calcoli disocietà di consulenza finanziaria con approccio digitale, in base all’attuale costo della vita,, con un aumento del +12% rispetto alle ultime rilevazioni effettuate nel 2022, a fronte di una crescita media dell’inflazione pari al +9% circa nello stesso periodo. Questo significa che, rispetto a tre anni fa,Ovviamente, l’ammontare della cifra complessiva dipende molto dalle, ma già prima della nascita di un figlio una coppia di futuri genitori deve mettere in conto una spesa media di 5.000 euro per visite, ecografie, corso preparto, sala parto e corredo per il neonato. Dopo l’arrivo della cicogna, poi, i costi da affrontare si moltiplicano, soprattutto in contesti urbani come Roma o Milano, dove i prezzi sono superiori di almeno il 20% rispetto alla media nazionale. Più ci si avvicina all’età adulta,conper i primi quattro anni di vita, su cui pesano soprattutto le spese per prodotti per la prima infanzia, l’assistenza (nido o babysitter) e gli acquisti essenziali (passeggini, culla, ecc.);complice l’ingresso nella scuola dell’infanzia, con costi legati a mensa, materiale didattico, abbigliamento e qualche attività extrascolastica;per il periodo della scuola primaria. Ad incidere sono soprattutto trasporti, mensa scolastica, doposcuola e attività sportive o culturali;per l’intero arco delle scuole medie e superiori. Le voci di spesa principali includono istruzione, tecnologia (smartphone e PC), tempo libero, viaggi studio, abbigliamento e supporto scolastico (ripetizioni e test universitari). Il, quando per provvedere a un figlio si sfiora una media di 11.750 euro annui.Per fare qualche esempio concreto, dalla nascita fino ai 18 anni, si possono arrivare a spendere fino acon una differenza di quasi 6.000 euro in più rispetto a tre anni fa; per la tecnologia (computer, tablet, telefonia) si possono spendere fino a 8.500 euro, mentre le attività socioculturali richiedono una media di 18.000 euro (erano 16.000 tre anni fa).Nella(tra 1.000 euro e 2.200 euro per il triennio, a seconda della fascia considerata), il doposcuola (di cui si può fare a meno, ma che costa in fascia media una stima di 2.200 euro), le attività sportive (tra 1.000 euro e 2.200 euro) e i campi estivi (dai 1.200 euro ai 4.600 euro). Nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 18 anni, invece, balzano all’occhio le spese sostenute per lo sport (da 2.500 a 3.700 euro annui), i corsi di inglese (da 2.500 a 3.700 euro), la paghetta (da 2.200 a 4.500 euro) e gli studi all’estero, dato che per un solo anno la spesa varia da 11.000 a 16.500 euro.Le, soprattutto nei primi anni di vita, su beni riutilizzabili (abbigliamento, passeggini, lettini ecc) o servizi condivisi (auto, babysitter ecc), ma la maggior parte dei costi, come cibo, istruzione e spese sanitarie, restano individuali. Si stima che: un carico complessivo comunque elevato, che fa sì che le famiglie numerose in Italia siano sempre più rare.Nella, il reddito disponibile, mentre in Lombardia si attesta sui 27.200 euro annui circa. Valori che non tengono in conto eventuali agevolazioni come l’Assegno Unico per i figli, i Bonus Nido, le detrazioni fiscali per carichi familiari o gli incentivi relativi a mense scolastiche, trasporti pubblici o attività extrascolastiche. In questo contesto, ladi una famiglia media.Un aspetto importante da evidenziare è la: mettere da partee investire questa somma in uno strumento finanziario con un rendimento annuo lordo ipotetico del 7% – tipico di un portafoglio azionario bilanciato nel lungo termine – significherebbe ottenere, dai 43.200 euro complessivamente versati, un montante di circa 84.200 euro. Chiaramente, si tratta di una simulazione teorica, che non tiene in considerazione le commissioni di gestione, la tassazione e l’inflazione, ma che illustra bene il potenziale impatto di una strategia di risparmio e investimento di lungo periodo.ha commentato: "Avere un figlio, in Italia, comporta una spesa notevole che, al di là di forme di sostegno parziali, ricade quasi interamente sulle famiglie. È quindi: una programmazione consapevole permette di allocare al meglio le risorse, così da rispondere in modo efficace ai bisogni del bambino e garantire l’equilibrio economico dell’intero nucleo familiare. In questo quadro,: insieme si analizza la situazione patrimoniale dei genitori, si valuta il livello di risparmio già accumulato e si esamina il flusso di entrate e uscite previsto nel tempo. Questo consente di definire obiettivi concreti e identificare gli strumenti di investimento più adatti alle specifiche esigenze di ogni famiglia".