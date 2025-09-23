Scholar Rock, FDA rifiuta approvazione farmaco per trattamento atrofia muscolare spinale

Scholar Rock

(Teleborsa) - Le azioni discivolano nel Pre-Market di Wall Street martedì (-12,1%) dopo la notizia che l'autorità sanitaria statunitense hail farmacoper una, a causa problemi presso unodi terze parti.Scholar Rock ha annunciato infatti che la Food and Drug Administration (FDA) ha emesso una(CRL) per la(BLA) diper il trattamento di pazienti affetti da(SMA). La CRL è correlata alle osservazioni identificate durante un', un impianto di riempimento e finitura di terze parti acquisito da Novo Nordisk nel dicembre 2024.Le osservazioni. La CRL non ha menzionato altre preoccupazioni relative all'approvazione, inclusi i dati di efficacia e sicurezza di apitegromab o il produttore terzo del principio attivo.Catalent Indiana, prosegue la nota, ha presentato una risposta completa all'inizio di agosto 2025 per rispondere alle osservazioni rilevate dalla FDA. A seguito di tale presentazione, Catalent Indiana ha continuato a lavorare rapidamente per adottare misure correttive e ha tenuto informata la FDA sui progressi.Una volta che Catalent Indiana avrà, Scholar Rockdi autorizzazione all'immissione in commercio per Apitegromab. Scholar Rock ritiene che "la FDA sarà in grado di agire tempestivamente sulla domanda una volta risolti i problemi di produzione".Al di fuori degli Stati Uniti, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per Apitegromab è in fase di esame da parte dell'e si prevede che la decisione arriverà verso la. Il lancio europeo è previsto per lae si prevede che lasarà il primo mercato europeo ad avere accesso ai pazienti.