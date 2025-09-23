Milano 9:29
42.340 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:29
9.249 +0,24%
23.651 +0,53%

Wall Street chiude in rialzo spinta da tech

Finanza
Wall Street chiude in rialzo spinta da tech
(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 46.382 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.694 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,55%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,52%).

A sostenere il corso azionario hanno contribuito i guadagni dei titoli tech spinti da Nvidia dopo l'annuncio di una maxi partnership da 100 miliardi di dollari per la creazione di data center con OpenAI.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,74%) e utilities (+0,92%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-0,92%), beni di consumo per l'ufficio (-0,89%) e beni di consumo secondari (-0,43%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+4,33%), Nvidia (+3,93%), IBM (+1,87%) e United Health (+1,37%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble, che ha archiviato la seduta a -1,90%.

Sotto pressione 3M, che accusa un calo dell'1,75%.

Scivola Amazon, con un netto svantaggio dell'1,66%.

In rosso Boeing, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Applied Materials (+5,49%), Constellation Energy (+4,82%), Apple (+4,33%) e Lam Research (+4,16%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Keurig Dr Pepper, che ha archiviato la seduta a -4,37%.

Spicca la prestazione negativa di Intel, che scende del 2,67%.

MicroStrategy Incorporated scende del 2,56%.

Calo deciso per Paccar, che segna un -2,4%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Martedì 23/09/2025
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -273 Mld $; preced. -450,2 Mld $)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)

Mercoledì 24/09/2025
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 651K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili).
