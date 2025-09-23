Wall Street chiude in rialzo spinta da tech

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones
che si ferma a 46.382 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.694 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,55%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,52%).
A sostenere il corso azionario hanno contribuito i guadagni dei titoli tech spinti da Nvidia
dopo l'annuncio di una maxi partnership da 100 miliardi di dollari
per la creazione di data center con OpenAI.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,74%) e utilities
(+0,92%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni
(-0,92%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,89%) e beni di consumo secondari
(-0,43%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Apple
(+4,33%), Nvidia
(+3,93%), IBM
(+1,87%) e United Health
(+1,37%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble
, che ha archiviato la seduta a -1,90%.
Sotto pressione 3M
, che accusa un calo dell'1,75%.
Scivola Amazon
, con un netto svantaggio dell'1,66%.
In rosso Boeing
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Applied Materials
(+5,49%), Constellation Energy
(+4,82%), Apple
(+4,33%) e Lam Research
(+4,16%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Keurig Dr Pepper
, che ha archiviato la seduta a -4,37%.
Spicca la prestazione negativa di Intel
, che scende del 2,67%. MicroStrategy Incorporated
scende del 2,56%.
Calo deciso per Paccar
, che segna un -2,4%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Martedì 23/09/2025
14:30 USA
: Partite correnti, trimestrale (atteso -273 Mld $; preced. -450,2 Mld $)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 54,5 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti) Mercoledì 24/09/2025
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 651K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili).