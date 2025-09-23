Xenia, Ranieri: perfettamente in linea con la guidance, al lavoro per i prossimi M&A

(Teleborsa) - "La performance
del primo semestre 2025 è stata buona
, in linea con quella che avevamo previsto in occasione della presentazione del piano a gennaio 2025". Queste le parole di Ercolino Ranieri
, Amministratore Delegato di Xenia Hotellerie Solution
, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.
"I ricavi hanno consolidato oltre 33,3 milioni di euro, in crescita di circa il 21%
rispetto ai 27,5 milioni del primo semestre del 2024. L'EBITDA adjusted è cresciuto da 1,3 milioni dell'anno scorso a 1,5 milioni di quest'anno, mentre l'EBITDA reported ha risentito di questa execution accelerata del piano e si è un po' contratto dai 1,2 milioni dell'anno scorso ai 900 mila euro del primo semestre 2025. Consolidiamo una perdita, migliore di quella che avevamo previsto, pari a 800 mila euro. La posizione finanziaria netta è negativa ed è passata a 21 milioni, per effetto del debito contratto per le acquisizioni che abbiamo comunicato via via nell'arco del semestre", spiega l'Ad.
Pertanto, prosegue Ranieri, "siamo molto soddisfatti
e possiamo confermare tutti gli obiettivi che avevamo previsto di raggiungere
, anche in ottica di arco di piano. Diciamo, quindi, che tutte queste premesse ci fanno pensare di poterli confermare".
E, in merito all'attuazione del piano industriale 2025-2028
nelle diverse linee di business, il manager sottolinea che "come abbiamo avuto modo di anticipare nella presentazione del nostro piano industriale, il nostro percorso di sviluppo passa in maniera preponderante dall'M&A
". Ranieri conferma che sono attese operazioni di M&A anche nei prossimi mesi, "così come ci sono state operazioni nel primo semestre con tre nuove strutture". E precisa, "stiamo lavorando a operazioni per nuove strutture alberghiere che si chiuderanno verosimilmente entro l'esercizio
. Quindi puntiamo a chiudere l'anno con circa 15-16 alberghi rispetto ai dieci che avevamo al 31 dicembre 2024
".
Allo stesso modo "stiamo lavorando sul ramo Accomodation
, dove abbiamo iniziato una rimodulazione importante, che passa sicuramente dall'acquisizione di clienti nuovi e diversi
. Ne abbiamo annunciato qualcuno: un contratto importante con l'Esercito Italiano
per il programma 'Strade Sicure'. Inoltre, abbiamo lavorato a delle partnership importanti, l'ultima delle quali è quella con Lufthansa Systems
, società di tecnologia del colosso tedesco, per implementare soluzioni integrate per la gestione dell’accommodation degli equipaggi delle Airlines sia dei clienti di Lufthansa Systems Airlines che dei clienti di Xenia".
Non solo. "Abbiamo annunciato la sottoscrizione di un'offerta vincolante di acquisto per i rami alberghieri e del tour operator incoming del Gruppo Italica Turismo
. Entro l'autunno auspichiamo di potere definire questa operazione, che è subordinata anche ad alcune autorizzazioni, trattandosi di una società in composizione negoziata della crisi", aggiunge Ranieri.
"Siamo attivi sia sul lato Accomodation che sul lato Phi Hotels, nel fare sia acquisizioni
che nel predisporre uno scouting importante per farne altre in futuro
. Allo stesso modo, anche il nostro canale distributivo sta crescendo molto
: infatti già quest'anno ha avuto una crescita a due cifre
rispetto all'anno scorso, e stiamo ancora investendo perché ci crediamo moltissimo".
Pertanto, conclude l'Ad Ranieri, "complessivamente siamo perfettamente in linea con la guidance del piano dal punto di vista qualitativo
. Abbiamo una pipeline robusta
che ci dovrebbe portare a pieno compimento, entro l'esercizio, di quelli che erano gli obiettivi. E stiamo ovviamente lavorando anche in vista del 2026
perché c'è un percorso abbastanza lungo di preparazione prima di giungere al completamento dei deal".