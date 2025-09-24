Aeroporti di Roma, Fitch alza il rating a "BBB" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings
ha alzato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Aeroporti di Roma
(AdR) a "BBB
" da "BBB-". L'outlook è stabile
. L'upgrade segue l'azione di rating su Mundys
, la cui valutazione creditizia consolidata è migliorata a "BBB-" da "BB+".
Mundys detiene la quasi totalità della proprietà e del controllo operativo di AdR e ne controlla la politica finanziaria e dei dividendi, ma AdR vanta una solida reputazione nella gestione indipendente delle proprie esigenze di liquidità e di finanziamento. Il rating di AdR tiene conto anche del limitato isolamento degli aeroporti di Roma da Mundys, con conseguente IDR superiore di un livello rispetto alla valutazione del merito creditizio consolidato di Mundys
.
Gli analisti evidenziano che il sistema aeroportuale di Roma vanta una solida base storica di origine e destinazione, e una struttura di traffico prevalentemente internazionale, in entrata e legata al turismo, trainata dallo status di Roma come destinazione turistica e religiosa internazionale. La sua esposizione alla concorrenza è limitata
, senza altri grandi aeroporti internazionali nel ricco bacino di utenza di AdR.
Il traffico di AdR ha mostrato una buona resilienza durante la crisi finanziaria globale del 2008-2010, sebbene la recessione italiana abbia avuto un impatto negativo sul traffico del 2012 e del 2013. L'esposizione a ITA Airways
(circa il 24% del traffico e il 20% dei ricavi aeronautici) rappresenta una debolezza
, sebbene la sua quota di traffico/ricavi sia inferiore rispetto a prima della pandemia.