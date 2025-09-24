Altea Green Power, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 11,90 euro
per azione (dai precedenti 12,30 euro) il target price
su Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 78%.
Gli analisti ricordano i risultati del secondo trimestre
del 2025 hanno mostrato un calo sequenziale sia del fatturato che dell'EBITDA
, principalmente dovuto a un temporaneo rallentamento del mercato BESS italiano in vista dell'asta MACSE di settembre.
Il management ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2025
a causa dei ritardi nel mercato BESS italiano, abbassando le previsioni di fatturato ed EBITDA rispettivamente a 25-30 milioni di euro e 15-18 milioni di euro. Ciononostante, l'azienda rimane fiduciosa nella crescita a lungo termine del mercato BESS e ha confermato i propri obiettivi per il 2028.
Sta inoltre accelerando il suo percorso verso l'obiettivo di diventare un produttore indipendente di energia
(IPP), concentrandosi sull'espansione della propria base di asset rinnovabili. Di conseguenza, il broker ha rivisto le stime per il 2025-27, ipotizzando che parte delle opportunità di fatturato perse nel 2025 saranno recuperate nei due anni successivi.
"Nonostante le significative revisioni delle nostre stime per il 2025, riteniamo che vi siano ancora solide prospettive di crescita per lo stoccaggio BESS italiano e le indicazioni del management sul margine invariato sono rassicuranti
