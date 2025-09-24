Aste BTP e BTPei, collocati 5 miliardi di euro con rendimenti in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF
) ha collocato 5 miliardi di euro di BTP e BTPei
nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 24 settembre 2025.
In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi
di euro del BTP 2,1% 2 anni scadenza 26-08-2027
, per cui la domanda ha raggiunto 3,91 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,57. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,23%, ovvero 3 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 26 agosto 2025.
Inoltre, sono stati collocati 1,25 miliardi
di euro del BTPei 1,1% 5 anni scadenza 15-08-2031
, per cui la domanda ha raggiunto 2,09 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,67. Il rendimento lordo si è assestato all'1,17%, ovvero 4 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 24 luglio 2025.
Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi
di euro del BTPei 2,4% 15 anni scadenza 15-05-2039
, per cui la domanda ha raggiunto 2,09 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,67. Il rendimento lordo si è assestato al 2,13%.