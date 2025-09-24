Aste BTP e BTPei, collocati 5 miliardi di euro con rendimenti in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze () hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 24 settembre 2025.In particolare, sono stati collocatidi euro del, per cui la domanda ha raggiunto 3,91 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,57. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,23%, ovvero 3 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 26 agosto 2025.Inoltre, sono stati collocatidi euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,09 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,67. Il rendimento lordo si è assestato all'1,17%, ovvero 4 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 24 luglio 2025.Infine, sono stati collocatidi euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,09 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,67. Il rendimento lordo si è assestato al 2,13%.