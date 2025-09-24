Milano 16:17
Cauta Wall Street il giorno dopo le parole di Powell

Il banchiere prudente sulle prossime mosse della banca centrale

Cauta Wall Street il giorno dopo le parole di Powell
(Teleborsa) - Si apre in rialzo la seduta a Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,27% a 46.417 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500, che rimane a 6.662 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,04%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'S&P 100 (+0,08%).

Sul fronte di politica monetaria, ieri sera il governatore della Fed, Jerome Powell ha affermato che la banca centrale deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere Ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.

La Fed riceverà nuovi dati questa settimana, tra cui il rapporto settimanale, domani, sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.

Sul versante societario, focus su Alibaba, dopo che la società cinese ha comunicato che aumenterà gli investimenti nel settore.

