Chiusura in calo per Wall Street

(Teleborsa) -nel giorno dell'intervento del presidente della Fed,, le cui parole hanno ricalcato quanto espresso la settimana scorsa nella conferenza stampa che ha seguito l'atteso taglio di 25 punti base dei tassi. Powell ha detto che "i rischi a breve termine per l'inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l'occupazione al ribasso: una situazione difficile", sottolineando che "i rischi bilaterali implicano che non esiste un percorso privo di rischi".Prima dell'intervento di Powell,ha affermato che la banca centrale deve agire con decisione per abbassare i tassi di interesse, mentre il mercato del lavoro si indebolisce; il presidente della Fed Bank of Atlanta,c ha affermato di prevedere un'ulteriore inflazione, facendo eco alle dichiarazioni del suo omologo di Chicago,, che ha auspicato un po' di cautela per evitare di riaccendere l'inflazione.Sul fronte, la lettura di settembre del PMI manifatturiero flash di S&P Global è scesa a 52 punti dai 53 di agosto, deludendo le attese.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 46.293 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 6.657 punti.Variazioni negative per il(-0,73%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,78%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,71%) e(+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,44%),(-1,14%) e(-0,52%).Tra i(+2,00%),(+1,87%),(+1,58%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,03%.scende del 2,82%.Calo deciso per, che segna un -2,05%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.Al top tra i, si posizionano(+2,64%),(+2,62%),(+2,42%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,67%.Scende, con un ribasso del 4,57%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)16:00: Vendita case nuove (atteso 651K unità; preced. 652K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%).