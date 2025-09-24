(Teleborsa) - Chiusura in calo per Wall Street
nel giorno dell'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell
, le cui parole hanno ricalcato quanto espresso la settimana scorsa nella conferenza stampa che ha seguito l'atteso taglio di 25 punti base dei tassi. Powell ha detto che "i rischi a breve termine per l'inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l'occupazione al ribasso: una situazione difficile", sottolineando che "i rischi bilaterali implicano che non esiste un percorso privo di rischi".
Prima dell'intervento di Powell, Michelle Bowman
ha affermato che la banca centrale deve agire con decisione per abbassare i tassi di interesse, mentre il mercato del lavoro si indebolisce; il presidente della Fed Bank of Atlanta, Raphael Bosti
c ha affermato di prevedere un'ulteriore inflazione, facendo eco alle dichiarazioni del suo omologo di Chicago, Austan Goolsbee
, che ha auspicato un po' di cautela per evitare di riaccendere l'inflazione.
Sul fronte macroeconomico
, la lettura di settembre del PMI manifatturiero flash di S&P Global è scesa a 52 punti dai 53 di agosto, deludendo le attese.
Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 46.293 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500
, che chiude a 6.657 punti.
Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,73%); sulla stessa linea, in ribasso l'S&P 100
(-0,78%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia
(+1,71%) e utilities
(+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo secondari
(-1,44%), informatica
(-1,14%) e telecomunicazioni
(-0,52%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Boeing
(+2,00%), United Health
(+1,87%), 3M
(+1,58%) e Johnson & Johnson
(+1,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amazon
, che ha archiviato la seduta a -3,03%. Nvidia
scende del 2,82%.
Calo deciso per Salesforce
, che segna un -2,05%.
Sotto pressione Visa
, con un forte ribasso dell'1,64%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Baker Hughes Company
(+2,64%), CSX
(+2,62%), Diamondback Energy
(+2,42%) e Keurig Dr Pepper
(+2,12%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Synopsys
, che ha archiviato la seduta a -4,75%.
Lettera su Regeneron Pharmaceuticals
, che registra un importante calo del 4,67%.
Scende Shopify
, con un ribasso del 4,57%.
Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita del 3,04%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 24/09/2025
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 651K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili) Giovedì 25/09/2025
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%).