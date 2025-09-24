Milano 14:46
42.358 -0,28%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 14:46
9.229 +0,06%
Francoforte 14:45
23.647 +0,15%

Eprcomunicazione, aggiudicata gara del Gruppo CAP per le relazioni con i media

Economia
Eprcomunicazione, aggiudicata gara del Gruppo CAP per le relazioni con i media
(Teleborsa) - Eprcomunicazione, azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale e associata UNA, ha ricevuto comunicazione di aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di ufficio stampa e media relations del Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano.

L’incarico prevede la gestione delle relazioni con i media e delle attività di comunicazione istituzionale legate alle iniziative del Gruppo CAP, una delle principali utility pubbliche italiane impegnate nella gestione sostenibile della risorsa idrica, nell’innovazione tecnologica e nella transizione ecologica.

“Essere stati scelti da Gruppo CAP è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta il riconoscimento del nostro impegno a supportare imprese e istituzioni nella costruzione di un dialogo trasparente ed efficace con l’opinione pubblica e i media – ha dichiarato Paola Garifi, Presidente di Eprcomunicazione –. CAP è un punto di riferimento nazionale per la gestione delle risorse idriche e per l’attenzione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione: valori che condividiamo pienamente e che intendiamo valorizzare con strategie di comunicazione capaci di rafforzarne ulteriormente il posizionamento e la reputazione. Con questo prestigioso incarico – ha concluso Garifi - si conferma ulteriormente la crescita del Gruppo su tutto il territorio nazionale, dopo la recente acquisizione della Cernuto Pizzigoni and partners a Milano e l’apertura della sede nel Nord est, a Vicenza”.
Condividi
```