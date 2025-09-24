Ferrari Group conferma guidance dopo primo semestre in leggera crescita

Ferrari Group

(Teleborsa) -, società con radici italiane, sede a Londra e quotazione ad Amsterdam, ha registrato unin crescita del 4% a cambi costanti a 179,6 milioni di euro nel, o del 3,8% a cambi correnti, nonostante i modelli di crescita divergenti della base clienti globale e la continua incertezza del mercato. La solida redditività si riflette in una crescita del 4,4% dell'a 47,7 milioni di euro, con un aumento del margine di 20 punti base al 26,6%, nonostante i continui investimenti in personale a supporto degli obiettivi di crescita a lungo termine del Gruppo.L'di 14,1 milioni di euro (vs 29,1 milioni un anno fa) riflette l'impatto di un accantonamento per rischi una tantum legato a un'indagine precedentemente divulgata dall'Agenzia delle Dogane italiana. L'del periodo ammonta a 27,7 milioni di euro. La decisione di liquidare volontariamente la presunta passività fiscale "è stata presa nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder, tenendo conto di un'opportunità di pipeline che siamo stati in grado di accelerare per neutralizzare l'impatto - si legge nella nota sui conti - In questo contesto, il management prevede che l'impatto sull'utile netto dell'intero anno sarà completamente compensato".Larimane solida a 100,6 milioni di euro, trainata da una robusta generazione di cassa (tasso di conversione della cassa dell'87,3%)."Siamo lieti di registrare una solida performance nel primo semestre dell'anno, con una crescita del fatturato in tutto il nostro portafoglio servizi - ha commentato il- Ciò riflette la resilienza del nostro modello di business in un contesto di mercato volatile e l'efficacia della nostra rigorosa strategia di crescita"."Guardando al futuro, prevediamo un continuo slancio positivo nel secondo semestre, trainato dalla nostra espansione in nuove aree geografiche e da un'entusiasmante pipeline di aperture nel Sud-Est asiatico, una regione importante per i nostri obiettivi a lungo termine - ha aggiunto - I nostri margini rimangono solidi, pur continuando a investire nelle nostre persone e nelle competenze digitali. Nonostante le difficoltà del settore,e rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive per l'intero anno, con un fatturato previsto in crescita in linea con i risultati del 2024".Sebbene la crescita del fatturato nel primo semestre del 2025 sia stata leggermente inferiore alla traiettoria delineata nelle previsioni per l'intero anno, il Gruppo rimane fiducioso nelle sue prospettive. Si prevede che le iniziative operative già in corso sosterranno una performance più solida nel secondo semestre. Le(crescita del fatturato in linea con la crescita del fatturato dell'anno fiscale 2024, Margine EBITDA rettificato 26,5%).