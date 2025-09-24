Wall Street prosegue con debolezza

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 46.196 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500
, che retrocede a 6.633 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,54%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,4%).
Sul fronte di politica monetaria, ieri sera il governatore della Fed, Jerome Powell
ha affermato che la banca centrale deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.
La Fed riceverà nuovi dati questa settimana, tra cui il rapporto settimanale, domani, sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,93%), utilities
(+0,63%) e beni di consumo secondari
(+0,52%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali
(-1,06%), informatica
(-0,93%) e telecomunicazioni
(-0,87%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Chevron
(+1,61%), Walt Disney
(+1,29%), United Health
(+1,10%) e McDonald's
(+0,71%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amgen
, che prosegue le contrattazioni a -2,39%.
Deludente Nvidia
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca IBM
, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.
Discesa modesta per Apple
, che cede un piccolo -1,06%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Intel
(+4,24%), Diamondback Energy
(+3,61%), PDD Holdings
(+3,37%) e Marvell Technology
(+2,68%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Axon Enterprise
, che prosegue le contrattazioni a -5,94%.
In apnea Synopsys
, che arretra del 4,70%.
Tonfo di Micron Technology
, che mostra una caduta del 3,99%.
Calo deciso per Electronic Arts
, che segna un -3,56%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 24/09/2025
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,8%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 664K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso 800K barili; preced. -9,29 Mln barili) Giovedì 25/09/2025
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).