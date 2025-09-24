Wall Street prosegue con debolezza

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 46.196 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 6.633 punti. Leggermente negativo il(-0,54%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,4%).Sul fronte di politica monetaria, ieri sera ilha affermato che la banca centrale deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.La Fed riceverà nuovi dati questa settimana, tra cui il rapporto settimanale, domani, sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,93%),(+0,63%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,06%),(-0,93%) e(-0,87%).Tra i(+1,61%),(+1,29%),(+1,10%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,06%.Al top tra i, si posizionano(+4,24%),(+3,61%),(+3,37%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,94%.In apnea, che arretra del 4,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,99%.Calo deciso per, che segna un -3,56%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,8%)16:00: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 664K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 800K barili; preced. -9,29 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).