Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:03
24.457 -0,50%
Dow Jones 19:03
46.157 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Wall Street prosegue con debolezza

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 46.196 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500, che retrocede a 6.633 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,54%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,4%).

Sul fronte di politica monetaria, ieri sera il governatore della Fed, Jerome Powell ha affermato che la banca centrale deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.

La Fed riceverà nuovi dati questa settimana, tra cui il rapporto settimanale, domani, sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,93%), utilities (+0,63%) e beni di consumo secondari (+0,52%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali (-1,06%), informatica (-0,93%) e telecomunicazioni (-0,87%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+1,61%), Walt Disney (+1,29%), United Health (+1,10%) e McDonald's (+0,71%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amgen, che prosegue le contrattazioni a -2,39%.

Deludente Nvidia, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca IBM, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.

Discesa modesta per Apple, che cede un piccolo -1,06%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Intel (+4,24%), Diamondback Energy (+3,61%), PDD Holdings (+3,37%) e Marvell Technology (+2,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Axon Enterprise, che prosegue le contrattazioni a -5,94%.

In apnea Synopsys, che arretra del 4,70%.

Tonfo di Micron Technology, che mostra una caduta del 3,99%.

Calo deciso per Electronic Arts, che segna un -3,56%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Mercoledì 24/09/2025
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,8%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 664K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 800K barili; preced. -9,29 Mln barili)

Giovedì 25/09/2025
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).
