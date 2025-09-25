Allcore, crescita semestrale trainata da consulenza, AI e riorganizzazione strategica

Allcore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025, evidenziando segnali positivi su tutti i principali indicatori economico-finanziari. Nel primo semestre 2025, ilè salito a 23,88 milioni di euro (+4,3% rispetto a 1H2024), mentre l’EBITDA si è attestato a 2,42 milioni (+4,6%). L’utile di Gruppo è cresciuto del 23,1% a 716 mila euro, sostenuto da una forte cassa netta (3,79 milioni, +1,56 milioni rispetto a FY2024).Allcore, attiva nella consulenza fiscale e manageriale per PMI, ha accelerato il proprio sviluppo, puntando sudei processi, grazie agli investimenti diin soluzioni AI per contabilità, fiscalità e controllo di gestione.Le principalimostrano performance diversificate: laha più che raddoppiato il fatturato (+157%), mentre la BU Tax ha registrato marginalità in calo per effetto degli investimenti in marketing e partnership. In particolare, spiccano le nuove collaborazioni con Fideuram, Confindustria Bari e ANDI.Tra i progetti strategici, si segnala l’avvio diper commercialisti e consulenti, e l’acquisizione del 21% di, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta formativa e la crescita nel settore HR e manageriale.L’azienda prevede un’ulteriore espansione nel, supportata dal rilascio di nuovi agenti AI, dall’apertura della Allcore Professional Academy e da un approccio marketing sempre più omnicanale. La trasformazione digitale resta al centro della visione del Gruppo, che si conferma partner di riferimento per l’evoluzione delle PMI italiane."I risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro modello di business. Abbiamo consolidato un sistema che integra consulenza fiscale, finanziaria, formazione e servizi manageriali e stiamo ora accelerando l'evoluzione verso il consultech. Con il nuovo progetto di intelligenza artificiale che presto presenteremo al mercato, porteremo l’AI al centro dei processi di Micro e PMI, attraverso l'estensione ad aree strategiche come marketing, amministrazione e controllo di gestione le soluzioni software che già applichiamo in ambito contabile. L’obiettivo è proporre un’offerta sempre più completa e scalabile, capace di contribuire concretamente a rafforzare la competitività delle imprese e a sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale italiano. La visione per noi è chiara: diventare il partner di riferimento per le PMI che da qui ai prossimi anni dovranno necessariamente affrontare l’aggiornamento tecnologico in atto", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Allcore.