Milano 9:29
42.288 -0,32%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:29
9.227 -0,26%
23.592 -0,32%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,2%)

Il DAX inizia gli scambi a 23.620,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,2%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,2%, a quota 23.620,4 in apertura.
Condividi
```