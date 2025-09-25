Chiusura negativa per le Borse europee, a Milano affonda Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee
, con vendite sul comparto farmaceutico
dopo che l'amministrazione Trump ha avviato indagini sulle importazioni di robotica, macchinari e dispositivi medici. Gli investitori sono in attesa di avere indicazioni sulla salute delle società dalla nuova stagione di risultati societari.
Sul fronte della politica monetaria
, la Banca nazionale svizzera ha mantenuto
il tasso di riferimento a zero, come da attese, avvertendo che i dazi imposti dagli USA hanno offuscato le prospettive dell'economia. Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, la stima finale del PIL USA del secondo trimestre del 2025 ha rivelato
una decisa revisione al rialzo della crescita, da 3,3% a 3,8% t/t ann., grazie a un contributo dei consumi significativamente superiore a quanto indicato dalla pubblicazione preliminare, a 2,5% da 1,7% t/t ann..
A Milano
focus sulle banche, dopo che Intesa Sanpaolo
e UniCredit
hanno ottenuto l'upgrade del rating da parte di Fitch, a seguito del miglioramento del debito sovrano italiano, mentre Banco BPM
ha beneficiato dell'avvio di copertura di Goldman Sachs con Buy. Bene Saipem
, nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione con la norvegese Subsea 7, e dopo che UBS ha avviato
la copertura con Buy. È crollato Brunello Cucinelli
, dopo nuove accuse di Morpheus Research
, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia e le strategie di posizionamento e gesitone del marchio. La società ha confermato
"con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo".
Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,55%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.735 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 64,87 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +91 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,60%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,56%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%.
Il listino milanese
archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,43%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 44.809 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,28%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,48%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Saipem
, mostrando un incremento del 3,09%. Denaro su Banco BPM
, che registra un rialzo dell'1,82%. Bilancio decisamente positivo per Telecom Italia
, che vanta un progresso dell'1,51%. Piccoli passi in avanti per Terna
, che segna un incremento marginale dello 0,55%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Brunello Cucinelli
, che ha chiuso a -17,28%. Calo deciso per Recordati
, che segna un -3,06%. Sotto pressione Moncler
, con un forte ribasso del 2,98%. Soffre DiaSorin
, che evidenzia una perdita del 2,96%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Cembre
(+2,12%), CIR
(+1,88%), WIIT
(+1,68%) e Avio
(+0,64%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS
, che ha archiviato la seduta a -5,06%. Preda dei venditori Piaggio
, con un decremento del 4,14%. Si concentrano le vendite su Safilo
, che soffre un calo del 3,64%. Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso del 3,56%.