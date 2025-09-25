Cyberoo, utile semestrale resta positivo nonostante investimenti in Keatrix

Cyberoo

, Pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni di cybersecurity, ha chiuso ilcon unpari a, in crescita del 3,2% rispetto ai 10,07 milioni del 2024. Isi attestano a 9,06 milioni, sostanzialmente stabili (-0,4%) rispetto all'anno precedente, con la divisione Cyber Security in aumento del 2,4% a 6,69 milioni.L'è sceso a 2,17 milioni (-22,6%) con un margine del 20,9% (dal 27,9% del 2024), riflettendo i forti investimenti nello sviluppo della, soluzione innovativa per la security awareness basata su. L'utile netto rimane positivo a 0,31 milioni, in calo del 63,8% dai 0,87 milioni del primo semestre 2024.Lapassa in negativo per 4,11 milioni, rispetto a una sostanziale parità al 31 dicembre 2024, principalmente per effetto delle acquisizioni di Cyberoo Keatrix UA, Cyberoo AL e di un ramo d'azienda della controllante, oltre che per l'impegno sul progetto Keatrix., Amministratore Delegato di Cyberoo, ha commentato i risultati definendoli "in linea con le aspettative". "La crescita nell'area cybersecurity è trainata principalmente dalla divisione, con significativi risultati provenienti dalle attività di vCISO. Questo è particolarmente positivo, perché ci ha permesso di acquisire quasi 200 nuovi clienti che progressivamente potranno essere accompagnati verso l'adozione di soluzioni MDR. La spinta in tal senso è arrivata dagli obblighi introdotti dalla: dall'entrata in vigore della legge, le aziende dovendosi iscrivere al portale ACN entro luglio 2025, hanno investito soprattutto in attività di consulenza specializzata per supportare la compliance". "Il calo dell'EBITDA riflette l'investimento strategico in Keatrix, un progetto triennale economicamente molto rilevante che si riflette sui risultati finanziari a breve", ha spiegato Leonardi.