Debole il mercato americano

(Teleborsa) -in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,37%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.638 punti. In lieve ribasso il(-0,31%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,22%).Sul fronte di, il governatore della Fed,ha affermato che la banca centrale deve trovare untra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere ha usato specificamente l'espressione "" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.La Fed riceveràquesta settimana, tra cui oggi il rapporto settimanale sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,23%),(+0,73%) e(+0,70%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,59%),(-0,82%) e(-0,52%).Tra i(+1,18%),(+1,11%),(+1,06%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,65%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,72%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.(+7,33%),(+6,69%),(+6,41%) e(+3,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,01 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).