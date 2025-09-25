Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela
in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,37%; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.638 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,31%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,22%).
Sul fronte di politica monetaria
, il governatore della Fed, Jerome Powell
ha affermato che la banca centrale deve trovare un equilibrio
tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi
" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.
La Fed riceverà nuovi dati
questa settimana, tra cui oggi il rapporto settimanale sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,23%), utilities
(+0,73%) e beni di consumo secondari
(+0,70%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti materiali
(-1,59%), telecomunicazioni
(-0,82%) e informatica
(-0,52%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, United Health
(+1,18%), Chevron
(+1,11%), Walt Disney
(+1,06%) e Salesforce
(+0,53%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amgen
, che ha archiviato la seduta a -2,65%.
Sotto pressione Goldman Sachs
, che accusa un calo dell'1,72%.
Scivola IBM
, con un netto svantaggio dell'1,73%.
Piccola perdita per 3M
, che scambia con un -1,08%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Marvell Technology
(+7,33%), Xcel Energy
(+6,69%), Intel
(+6,41%) e Tesla Motors
(+3,98%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Axon Enterprise
, che ha terminato le contrattazioni a -10,23%.
Vendite a piene mani su Synopsys
, che soffre un decremento del 4,53%.
Pessima performance per Electronic Arts
, che registra un ribasso del 3,86%.
In rosso IDEXX Laboratories
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Giovedì 25/09/2025
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,01 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%) Venerdì 26/09/2025
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).