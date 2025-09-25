Milano 9:30
Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,37%; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.638 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,31%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,22%).

Sul fronte di politica monetaria, il governatore della Fed, Jerome Powell ha affermato che la banca centrale deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Il banchiere ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.

La Fed riceverà nuovi dati questa settimana, tra cui oggi il rapporto settimanale sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), venerdì.

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,23%), utilities (+0,73%) e beni di consumo secondari (+0,70%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti materiali (-1,59%), telecomunicazioni (-0,82%) e informatica (-0,52%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+1,18%), Chevron (+1,11%), Walt Disney (+1,06%) e Salesforce (+0,53%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amgen, che ha archiviato la seduta a -2,65%.

Sotto pressione Goldman Sachs, che accusa un calo dell'1,72%.

Scivola IBM, con un netto svantaggio dell'1,73%.

Piccola perdita per 3M, che scambia con un -1,08%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Marvell Technology (+7,33%), Xcel Energy (+6,69%), Intel (+6,41%) e Tesla Motors (+3,98%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Axon Enterprise, che ha terminato le contrattazioni a -10,23%.

Vendite a piene mani su Synopsys, che soffre un decremento del 4,53%.

Pessima performance per Electronic Arts, che registra un ribasso del 3,86%.

In rosso IDEXX Laboratories, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Giovedì 25/09/2025
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,01 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)

Venerdì 26/09/2025
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).
