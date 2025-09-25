Deodato.Gallery: ricavi semestrali in calo del 34%, cresce l’indebitamento

Deodato.Gallery

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato laconsolidata al 30 giugno 2025, evidenziando un significativodei risultati.Ilsi è attestato a, in calo del 29,4% rispetto ai 5,1 milioni dello stesso periodo del 2024, mentre idelle vendite e prestazioni sono scesi a(-34,2%). La contrazione dei volumi ha pesato sulla: l’EBITDA è negativo per 0,6 milioni (da +0,4 milioni nel 2024) con un margine del -17,1%, mentre l’EBIT segna -0,8 milioni. Il risultato netto è in rosso per 0,5 milioni, rispetto alla perdita di 142 mila euro dello scorso anno.Sul fronte patrimoniale, lè salito a 2,1 milioni dai 1,4 milioni di fine 2024, principalmente per effetto della riduzione delle disponibilità liquide, scese a 0,8 milioni. Ilammonta a 4,1 milioni, in calo dagli oltre 4,7 milioni di fine esercizio 2024."Il mercato dell’arte nel primo semestre 2025 ha registrato una fase di stagnazione, con particolare debolezza per il contemporaneo e per l’Italia, penalizzata dalla maggiore competitività delle piazze estere. Le grandi case d’asta e le gallerie italiane hanno subito una marcata contrazione delle vendite, mentre i collezionisti hanno adottato un atteggiamento prudente, rimandando gli acquisti – ha commentato, CEO & Presidente di Deodato.Gallery –. In questo contesto, il Gruppo ha registrato un calo del Valore della Produzione di circa il 30%. La Società sta reagendo a questa contrazione potenziando le attività commerciali, attuando una spending review e, grazie alle competenze tecnologiche interne, introducendo agenti di intelligenza artificiale per automatizzare ulteriormente processi storicamente manuali in ambito amministrativo e di customer care".