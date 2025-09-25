Milano 10:45
Edison Next e IGD siglano PPA per impianto fotovoltaico presso Shopping Center Tiburtino di Roma

(Teleborsa) - Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, e IGD, uno dei principali player nel settore immobiliare retail in Italia, hanno siglato un Power Purchase Agreement (PPA) on-site della durata di 20 anni per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico presso lo Shopping Center Tiburtino di Roma, una delle più grandi gallerie italiane di IGD.

Il nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 1 MW sarà in grado di produrre in media oltre 1,2 GWh all’anno di cui circa l’80% destinato all’autoconsumo, consentendo allo Shopping Center Tiburtino di evitare l’emissione in atmosfera di circa 300 tonnellate di CO2 all’anno, pari a una riduzione del 30% rispetto alla situazione iniziale.

Attraverso la formula del PPA on-site, Edison Next si occuperà della progettazione, installazione, messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico, sostenendone anche l’investimento, oltre che della successiva gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

In particolare, l’impianto fotovoltaico sarà installato su una superficie di estensione complessiva pari a 4.700 mq, suddivisi tra la copertura dell’edificio e le pensiline che andranno a coprire parte dell’area parcheggio scoperta. Edison Next effettuerà anche la realizzazione delle opere civili per lo sviluppo delle pensiline.
