Edison Next e IGD siglano PPA per impianto fotovoltaico presso Shopping Center Tiburtino di Roma

(Teleborsa) - Edison Next
, società del Gruppo Edison
che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, e IGD
, uno dei principali player nel settore immobiliare retail in Italia, hanno siglato un Power Purchase Agreement
(PPA) on-site della durata di 20 anni
per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico
presso lo Shopping Center Tiburtino di Roma
, una delle più grandi gallerie italiane di IGD.
Il nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 1 MW
sarà in grado di produrre in media oltre 1,2 GWh all’anno
di cui circa l’80% destinato all’autoconsumo
, consentendo allo Shopping Center Tiburtino di evitare l’emissione in atmosfera di circa 300 tonnellate di CO2 all’anno, pari a una riduzione del 30% rispetto alla situazione iniziale.
Attraverso la formula del PPA on-site, Edison Next si occuperà della progettazione, installazione, messa in esercizio
dell’impianto fotovoltaico, sostenendone anche l’investimento, oltre che della successiva gestione e manutenzione
, sia ordinaria che straordinaria.
In particolare, l’impianto fotovoltaico sarà installato su una superficie di estensione complessiva pari a 4.700 mq
, suddivisi tra la copertura dell’edificio e le pensiline che andranno a coprire parte dell’area parcheggio scoperta. Edison Next effettuerà anche la realizzazione delle opere civili
per lo sviluppo delle pensiline.