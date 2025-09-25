Edison Next e IGD siglano PPA per impianto fotovoltaico presso Shopping Center Tiburtino di Roma

Edison

(Teleborsa) -, società del Gruppoche accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, e, uno dei principali player nel settore immobiliare retail in Italia, hanno siglato un(PPA) on-site della durata diper lo sviluppo di unpresso lo, una delle più grandi gallerie italiane di IGD.Il nuovo impianto fotovoltaico disarà in grado di produrre in mediadi cui circa l’, consentendo allo Shopping Center Tiburtino di evitare l’emissione in atmosfera di circa 300 tonnellate di CO2 all’anno, pari a una riduzione del 30% rispetto alla situazione iniziale.Attraverso la formula del PPA on-site, Edison Next si occuperà delladell’impianto fotovoltaico, sostenendone anche l’investimento, oltre che della successiva, sia ordinaria che straordinaria.In particolare, l’impianto fotovoltaico sarà installato su una superficie di, suddivisi tra la copertura dell’edificio e le pensiline che andranno a coprire parte dell’area parcheggio scoperta. Edison Next effettuerà anche la realizzazione delleper lo sviluppo delle pensiline.