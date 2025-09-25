Eventi e scadenze del 25 settembre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 25/09/2025 Appuntamenti
: Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) Bricoday 2025
- Fiera Milano a Rho - Diciassettesima edizione dell'evento leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, giardino e ferramenta con una forte attenzione a digitalizzazione e sostenibilità. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, con oltre 490 espositori su una superficie di 25.000 mq nei padiglioni 22 e 24 (da mercoledì 24/09/2025 a giovedì 25/09/2025) BOJ
- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio 2025 Abruzzo Economy Summit - Stati Generali dell'Economia
- Pescara - Quinta edizione della kermesse ideata dall'agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo. Tra gli altri, prenderanno parte alla manifestazione illustri personalità del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Tajani e Calderone, Paolo Arrigoni(Presidente GSE), Giuseppe Lasco (DG Poste Italiane), Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale) e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) TEHA - 3° Forum Risorsa Mare
- Civitavecchia - Terza edizione dell'evento itinerante di The European House - Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intervengono in video messaggio, la Premier Giorgia Meloni e i ministri Abodi e Urso. Partecipano, tra gli altri, i ministri Musumeci, Crosetto, Lollobrigida, Santanchè, il Managing Partner e CEO di THEA, Valerio De Molli, oltre a numerose altre personalità (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) Banca d'Italia e CEPR - 8° workshop di economia del lavoro
- Roma - La 8ª edizione del workshop di economia del lavoro: "le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro", organizzato dalla Banca d'Italia e dal CEPR, permetterà ai ricercatori di presentare studi sul ruolo delle politiche e delle istituzioni nel mercato del lavoro e nel facilitare l'incontro tra imprese e lavoratori (da giovedì 25/09/2025 a venerdì 26/09/2025) BCE
- Bollettino Economico Banca d'Italia
- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia BCE
- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato virtuale IIA - "Competenze digitali e offerte tecnologiche"
- Roma - Evento di Italian Insurtech Association, che coinvolgerà importanti player anche di carattere istituzionale, oltre che la community per approfondire la distribuzione assicurativa, con focus sulle competenze digitali e le tecnologie emergenti. Verranno inoltre presentate due ricerche: Competenze digitali e offerte tecnologiche, in collaborazione con EY e la ricerca Legal Compliance: Evoluzioni "AI Regtech" in collaborazione con la Commissione Regtech IIA
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di agosto
10:00 - Inaugurazione nuova sede Zurich Italia
- Via Santa Margherita 11, Milano - Conferenza stampa di inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, della nuova sede in centro a Milano di Zurich Italia. Con l'occasione verrà anche inaugurata la mostra "The Eternal Elegance" del fotografo Gian Paolo Barbieri, ospitata nel nuovo edificio di Zurich Italia. Interverrà il CEO di Zurich Italia, Bruno Scaroni
11:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
11:00 - SVIMEZ - "La ZES unica alla sfida dell’attuazione. Risultati e prospettive"
- Convegno organizzato da SVIMEZ, in collaborazione con l'Istituto Reichlin, con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra. Interverranno, tra gli altri, Gian Paolo Manzella (Vicepresidente Svimez), Luigi Sbarra, Giuliano Amato (Istituto Reichlin) e Adriano Giannola (Presidente Svimez)
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al convegno "Giovanni Amendola. Cent'anni dopo"
12:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra gli studenti della Lega del Filo d'Oro
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti
- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Senato Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Abc Company
- CDA: Relazione semestrale Restart
- CDA: Relazione semestrale Allcore
- CDA: Relazione semestrale Blackberry
- Risultati di periodo Bolognafiere
- CDA: Relazione semestrale Brioschi
- CDA: Relazione semestrale Compagnia Dei Caraibi
- CDA: Relazione semestrale Cyberoo
- CDA: Relazione semestrale Deodato.Gallery
- CDA: Relazione semestrale Digital Bros
- CDA: Bilancio Digital Value
- CDA: Relazione semestrale Dotstay
- CDA: Relazione semestrale E.P.H.
- Assemblea: Bilancio - CDA: Relazione semestrale Energy
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Erredue
- CDA: Relazione semestrale Execus
- CDA: Relazione semestrale Fope
- CDA: Relazione semestrale Frendy Energy
- CDA: Relazione semestrale Friends
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata Giglio.Com
- CDA: Relazione semestrale Industrie Chimiche Forestali
- CDA: Relazione semestrale Intred
- CDA: Relazione semestrale Iscc Fintech
- CDA: Relazione semestrale Ivision Tech
- CDA: Relazione semestrale Olidata
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Osai Automation System
- CDA: Relazione semestrale Pasquarelli Auto
- CDA: Relazione semestrale Powersoft
- CDA: Relazione semestrale Racing Force
- Appuntamento: Presentazione analisti Ratti
- CDA: Relazione semestrale Saipem
- Assemblea: Assemblea straordinaria Sicily By Car
- CDA: Relazione semestrale Softlab
- CDA: Relazione semestrale Somec
- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - ore 14:30 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Tecma Solutions
- CDA: Relazione semestrale Xenia Hotellerie Solution
- Appuntamento: Presentazione analisti(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))