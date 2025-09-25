Milano 17:20
Fitch alza rating di CDP, FS, AMCO, SACE e FNM dopo upgrade dell'Italia

Finanza, Rating
(Teleborsa) - Fitch Ratings ha migliorato i rating di cinque società collegate al governo italiano (government-related entities), a seguito del recente upgrade del debito sovrano italiano. Le prospettive sono stabili, riflettendo quelle del debito sovrano italiano.

Le GRE sono Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Ferrovie dello Stato Italiane (FS), AMCO - Asset Management Company (AMCO), SACE e FNM, i cui Local-Currency Issuer Default Ratings sono stati migliorati da "BBB" a "BBB+". Fitch ha inoltre migliorato gli IDR a breve termine di CDP, FS, AMCO e SACE da "F2" a "F1" e di FNM da "F3" a "F1".
