Germania, IFO conferma crescita 2025 modesta e successiva accelerazione

(Teleborsa) -e probabilmente riacquisterà. Lo rivela l'Istituto di ricerca tedesconel suo rapporto d'autunno, prevedendo unaper l'anno in corso ed una accelerazione nei prossimi due anni -grazie ad una"L'economia tedesca è ancora su un terreno instabile", afferma, responsabile della Divisione previsioni e politica economica del Deutscher Institut für Wirtschaft (DIW) di Berlino, confermando che l'attività "si riprenderà sensibilmente nei prossimi due anni" anche se "questo slancio non durerà", a causa delle "persistenti debolezze strutturali".Il governo tedesco - sottolinea l'IFO - sta utilizzandoper rafforzare lae investire ine protezione del. Ciò fornirà stimoli nei prossimi anni, ma con delle limitazioni: in primo luogo, i fondi per i progetti di costruzione e difesa vengono erogati più lentamente del previsto a causa di. In secondo luogo, i prestiti vengono utilizzati anche perdei conti pubblici. In terzo luogo, nonostante i fondi differiti derivanti dall'ampliamento delle opzioni di prestito,ci sarà una notevoleL'Istituto tedesco mette in luce anche l'esistenza difondamentali per rafforzare l'economia. "Le prospettive si stanno deteriorando, - sottolinea - il che si riflette anche nel previsto calo dei tassi di crescita del potenziale produttivo. Gli elevati costi energetici e del lavoro rispetto agli standard internazionali, la carenza di lavoratori qualificati e un ulteriore calo della competitività continuano a frenare le prospettive di crescita a lungo termine".Mentre il, in particolare quello pubblico,, la ripresa del settoresarà probabilmente. La domanda estera si sta indebolendo, in particolare a causa del calo della competitività e dell'aumento deidoganali. Di conseguenza, la forte crescita dellenon sarà un fattore trainante nella prossima ripresa. Sostenuta da una politica fiscale espansiva, laLa ripresa economica porterà probabilmente anche a un. Insieme all'aumento del reddito disponibile reale, ciò??e quindi i servizi al consumo. Si prevede che i prezzi al consumo aumenteranno di un buon due percento durante il periodo di previsione.Nel complesso, lo: la controversia commerciale tra Stati Uniti e UE ha un elevato potenziale di escalation, soprattutto se gli impegni dell'UE non verranno rispettati. Inoltre, l'impatto macroeconomico di una politica fiscale espansiva è difficile da valutare e dipende fortemente dalla specifica impostazione della politica stessa.