H&M, utile operativo +40% e vendite in aumento escludendo effetto cambio

(Teleborsa) - H&M
chiude il terzo trimestre dell'anno (1° giugno-231 agosto 2025) con vendite in valuta locale in aumento del 2%
e con un calo dei punti vendita aperti del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Le vendite nette in corone svedesi
sono ammontate a circa 57 miliardi, in calo del 3%
rispetto ai 59 miliardi di un anno prima, influenzate negativamente da un effetto cambio di circa cinque punti percentuali
dovuto al rafforzamento della corona svedese.L'utile lordo
è stato pari a 30,1 miliardi di corone svedesi, stabile rispetto l 2024, corrispondente a un margine lordo del 52,9% (51,1% nel 2024). L'utile operativo è aumentato del 40%
, attestandosi a 4,9 miliardi di corone svedesi (3,5 miliardi nel 2024), corrispondente a un margine operativo dell'8,6% (5,9%). Il risultato netto
è aumentato a 3,2 miliardi di corone svedesi (2,3miliardi nel 2024) , corrispondenti a 2,01 corone svedesi per azione. Il flusso di cassa
derivante dalle attività operative è aumentato a 9,985 miliardi di corone svedesi (8,215 miliardi nel 2024).
Le azioni H&M a Stoccolma sono balzate di circa il 10% a 170,8 corone svedesi dopo la pubblicazione dei risultati.(Foto: Fernand De Canne on Unsplash)