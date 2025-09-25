Health Italia, precisazioni su perfezionamento trasferimento del 47,76% del capitale sociale

(Teleborsa) - Health Italia
ha fornito alcuni aggiornamenti
riguardo il perfezionamento dell’operazione di cui al contratto stipulato lo scorso 21 maggio tra Sorgiva Holding, PFH, Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso, da una parte, e Lonvita e Lonvita II, in qualità di soggetti designati ai fini dell’operazione, dall’altra parte (le “Parti”) relativo al trasferimento del 47,76% del capitale sociale di Health Italia
(l’”Operazione”).
La società ha comunicato di essere stata informata dalle Parti (i) dell’intervenuta delibera da parte di un primario istituto di credito della concessione di un finanziamento bancario
a beneficio dell’Acquirente ai fini dell’Operazione e del rilascio della dichiarazione di cui all’Art. 37-bis del Regolamento Emittenti attestativa della disponibilità dei fondi necessari al soddisfacimento degli impegni assunti
nei confronti del mercato nel contesto dell’Offerta Pubblica di Acquisto e (ii) del fatto che sono in corso di finalizzazione gli adempimenti societari
diretti al completamento dell’Operazione, tra cui l’assunzione delle delibere di aumento di capitale dei veicoli costituiti ai fini dell’Operazione che saranno assunte entro il 3 ottobre prossimo.
In considerazione dei tempi tecnici necessari per gestire le ultime fasi propedeutiche al completamento dell’Operazione, è stata chiesta un’ulteriore estensione del termine per il closing
, che si prevede in una data compresa tra il 20 e il 31 ottobre 2025.