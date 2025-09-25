Health Italia, precisazioni su perfezionamento trasferimento del 47,76% del capitale sociale

Health Italia

(Teleborsa) -ha fornito alcuniriguardo il perfezionamento dell’operazione di cui al contratto stipulato lo scorso 21 maggio tra Sorgiva Holding, PFH, Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso, da una parte, e Lonvita e Lonvita II, in qualità di soggetti designati ai fini dell’operazione, dall’altra parte (le “Parti”) relativo al(l’”Operazione”).La società ha comunicato di essere stata informata dalle Parti (i) dell’intervenuta delibera da parte di un primario istituto di credito dellaa beneficio dell’Acquirente ai fini dell’Operazione e del rilascio della dichiarazione di cui all’Art. 37-bis del Regolamento Emittenti attestativa della disponibilità dei fondi necessari alnei confronti del mercato nel contesto dell’Offerta Pubblica di Acquisto e (ii) del fatto che sono indiretti al completamento dell’Operazione, tra cui l’assunzione delle delibere di aumento di capitale dei veicoli costituiti ai fini dell’Operazione che saranno assunte entro il 3 ottobre prossimo.In considerazione dei tempi tecnici necessari per gestire le ultime fasi propedeutiche al completamento dell’Operazione, è stata chiesta un’, che si prevede in una data compresa tra il 20 e il 31 ottobre 2025.