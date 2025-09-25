Milano
14:59
42.182
-0,57%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
14:59
9.207
-0,47%
Francoforte
14:59
23.428
-1,01%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 15.16
Home Page
/
Notizie
/ PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 settembre 2025 - 14.35
USA,
PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +3,8%
, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +3,3%).
Argomenti trattati
USA
(431)
