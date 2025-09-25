Milano 17:23
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 19 settembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 19 settembre su base settimanale (WoW) 75 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 90 Mld piedi cubi (la previsione era 76 Mld piedi cubi).
