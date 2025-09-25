Milano
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 17.40
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 19 settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 settembre 2025 - 16.45
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 19 settembre su base settimanale (WoW) 75 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente 90 Mld piedi cubi (la previsione era 76 Mld piedi cubi).
Argomenti trattati
USA
(456)
