USA, ordini beni durevoli agosto salgono a sorpresa del 2,9%

(Teleborsa) - Salgono, contro attese per un leggero calo, gli ordinativi di beni durevoli americani
nel mese di agosto
2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 2,9% su base mensile dopo il -2,7% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un decremento dello 0,3%.
Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti
, fa segnare un +0,4%, rispetto al +1,1% del mese precedente e rispetto al -0,1% atteso.
Se si esclude il settore della difesa
, gli ordinativi sono saliti dell'1,9%, dopo il -2,3% precedente.(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)