USA, ordini beni durevoli agosto salgono a sorpresa del 2,9%

(Teleborsa) - Salgono, contro attese per un leggero calo, glinel mese di2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 2,9% su base mensile dopo il -2,7% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un decremento dello 0,3%.Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore, fa segnare un +0,4%, rispetto al +1,1% del mese precedente e rispetto al -0,1% atteso.Se si esclude il settore della, gli ordinativi sono saliti dell'1,9%, dopo il -2,3% precedente.