USA, stoccaggi gas ultima settimana +75 BCF

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 19 settembre 2025 sono risultati in aumento di 75 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela inferiore al consensus (+76 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 90 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.508 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dello 0,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.486) e in crescita del 6,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.305 BCF.
