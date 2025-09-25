USA, stoccaggi gas ultima settimana +75 BCF

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 19 settembre 2025 sono risultati in aumento di 75 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela inferiore al(+76 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 90 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.508 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dello 0,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.486) e in crescita del 6,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.305 BCF.